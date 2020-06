Nova študija: v naši galaksiji bi lahko živelo vsaj 36 vrst inteligentnih nezemljanov

Izračun so naredili na podlagi zgodovine razvoja zvezd, njihove starosti, prisotnosti kovin v njih in na podlagi verjetnosti, da bodo zvezde "gostile" planete, podobne Zemlji.

Izračun so naredili na podlagi zgodovine razvoja zvezd, njihove starosti, prisotnosti kovin v njih in na podlagi verjetnosti, da bodo zvezde "gostile" planete, podobne Zemlji. Foto: Reuters

Znanstveniki v Nottinghamu so odkrili, da obstaja možnost življenja pri vsaj 36 govorečih in inteligentnih civilizacij v naši galaksiji, imenovani Rimska cesta, vendar zaradi oddaljenosti jih verjetno ne bomo nikoli odkrili.

Novo študijo so objavili v reviji The Astrophysical Journal.

Kako so prišli do spoznanja?

Za odkrivanje inteligentnih oblik življenja so pred uporabo novega načina izračunavanja možnosti za življenje v vesolju uporabljali Drakovo enačbo, ki jo je razvil astronom in astrofizik Frank Drake leta 1961 in se lahko uporablja za izračun, koliko drugih civilizacij bi lahko bilo v galaksiji.

Za to novo odkritje pa so na univerzi v Nottinghamu razvili svoj način izračunavanja. Bistvena razlika med obema pristopoma je, da so v Nottinghamu delali na podlagi preprostih predpostavk o tem, kako se je življenje razvijalo, je za CNN povedal Christopher Conselice, ki je soavtor nove študije.

Ena predpostavka se nanaša na vprašanje, kateri so pravi pogoji, da se pojavi življenje. Treba je najprej zaznati življenje, česar pa nismo še storili, pravi Conselice.

Znanstveniki so razvili tako imenovano astrobiološko načelo Kopernika (Astrobiological Copernican Principle), s čimer so določili šibke in močne meje življenja v galaksiji. S tem raziskujejo zgodovino razvoja zvezd, njihove starosti, vsebnost kovin v zvezdah in verjetnost, da bodo zvezde gostile planete, podobne Zemlji.

Od Zemlje bi lahko bilo inteligentno življenje oddaljeno 17 tisoč svetlobnih let. Foto: Reuters

S pomočjo astrobiološkega načela Kopernika so torej izračunali, da bi lahko bilo 36 različnih inteligentnih civilizacij v naši galaksiji. Model predvideva, da se je inteligentno življenje razvilo podobno kot na Zemlji, kjer se je začelo 4,5 milijarde let po njenem nastanku. Prav tako predvidevajo, da je prisotnost kovin v zvezdi tako visoka kot pri našem Soncu.

Znanstveniki so izračunali, da bi bile te potencialne civilizacije oddaljene približno 17 tisoč svetlobnih let (eno svetlobno leto meri 9.454.240.512 tisoč kilometrov).

"S tem, ko raziskujejo, če obstaja življenje tudi drugje, ne odkrivajo samo, kako življenje nastane, pač pa nam daje namige, kako dolgo bo naša civilizacija preživela," je zaključil Conselice.