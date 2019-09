Nova prepoved kajenja: v Rusiji kmalu prepovedano kaditi na balkonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija bo v imenu boja proti požarom kmalu prepovedala "vire toplote" na balkonih stanovanjskih zgradb in hotelov. Gre za žare, sveče, pa tudi cigarete, kar je v državi s številnimi kadilci sprožilo ogorčene odzive javnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusko ministrstvo za izredne razmere je nedavno sporočilo, da bo "odprt ogenj" na balkonih od 1. oktobra prepovedan z odlokom, ki ga je prejšnji teden podpisal premier Dmitrij Medvedjev. Javnost je sprva ugibala, kaj uredba dejansko pomeni, nato pa je ministrstvo sporočilo, da velja tudi za kajenje na balkonih.

"Ta ukrep naj bi prispeval k izboljšanju varnostne kulture," je poudarilo ministrstvo, ki je sporočilo, da je 60 odstotkov požarov na balkonih v Rusiji posledica malomarnosti, povezane s kajenjem.

Foto: Getty Images Tudi sicer so požari zaradi malomarnosti v Rusiji pogosti. Spomladi lani je v požaru v trgovskem centru v Kemerovu v Sibiriji umrlo več kot 60 ljudi, med njimi številni otroci.

Prekrškarjem, ki se nove uredbe o kajenju in kurjenju na balkonih ne bodo držali, grozi kazen od 3.000 do 5.000 rubljev (od 40 do 70 evrov), pa tudi kazenski pregon, če bodo povzročili požar.

V Rusiji, kjer po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kadi okoli 40 odstotkov prebivalcev, je uredba sprožila plaz ogorčenja. "Odslej bodo lahko kadili le še bogati, ki imajo hišo in vrt, ne pa tudi revni," je dejala pisateljica Julija Volkova-Vorošilova.