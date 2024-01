Nov napad hutijev, njihove drone uničila ameriška in britanska letala

Jemenski hutiji so ponovno napadli več deset trgovskih ladij v Rdečem morju, je v torek zvečer sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Dodalo je, da so ameriška in britanska bojna letala sestrelila 18 brezpilotnih letalnikov in tri rakete, izstreljenih iz ozemelj, ki jih nadzorujejo jemenski uporniki. Žrtev in škode ni bilo.

Izstrelke hutijev so ameriška in britanska letala prestregla z raketami zemlja-zrak, je še sporočilo poveljstvo. To je bil 26. napad hutijev na trgovske pomorske poti v Rdečem morju od 19. novembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

US Navy shoots down 24 Houthi missiles and drones launched from Yemen over Red Sea, defense officials sayhttps://t.co/Vl5m5m2hrL — CNN (@CNN) January 10, 2024

Hutiji, ki ob podpori Irana nadzirajo večji del ozemlja Jemna, po začetku vojne na območju Gaze vse pogosteje napadajo ladje na pomembni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Trdijo, da gre izraz solidarnosti s Palestinci v Gazi, kjer Izrael vodi silovito ofenzivo proti palestinskemu gibanju Hamas.

V luči napadov so ZDA decembra ustanovile večnacionalno pomorsko koalicijo za zaščito ladijskega prometa pred napadi hutijev.

Nekateri lastniki velikih trgovskih ladij, na primer danski velikan Maersk, so se zaradi napadov začeli izogibati plovbi po tej poti, kar pomeni daljše in dražje poti okrog Afrike.