Nosečnico ustrelili v trebuh, zdaj je obtožena uboja nerojenega otroka

Marshae Jones, 27, was just indicted by an Alabama grand jury for the death of her 20-week-old fetus. Jones is being accused of “starting an argument” that led to her being shot. Jones was indicted on manslaughter charges and brought into custody. https://t.co/b2c3zfFs3W — Shannon Watts (@shannonrwatts) June 27, 2019

Velika porota v okrožju Jefferson je 27-letno Marshae Jones po poročanju CNN obtožila, da je sodelovala v pretepu, ki se je končal s streli. Jonesova je bila noseča pet mesecev, ko se je decembra lani zapletla v pretep z žensko pred trgovino v kraju Pleasant Grove zahodno od Birminghama. Incident se je končal s streli, v sporu pa je bil udeležen tudi oče otroka.

Oče otroka nosečnice ni opisal kot žrtve streljanja

"Mati otroka je začela in nadaljevala pretep, ki se je končal s smrtjo njenega nerojenega otroka," so po dogodku sporočili policisti. Ključno vlogo v preiskavi je odigral oče otroka, ki je poudaril, da se je Ebony Jemison, ki je nosečnico ustrelila v trebuh, zgolj branila, Jonesove pa ni opisal kot žrtve streljanja.

V Alabami so prejšnji mesec sprejeli strog zakon, ki po nekaterih ocenah splav oziroma umetno prekinitev nosečnosti dejansko popolnoma prepoveduje. Foto: Reuters

Preiskava je tako po navedbah policistov pokazala, da je bil edina prava žrtev dogodka nerojeni otrok. Tovrstna razlaga incidenta je sprožila kritike in proteste zagovornikov pravic žensk, ki poudarjajo, da je Alabama na prvo mesto spet postavila nerojene otroke, ne žensk.

Alabama sprejela zakon, ki dejansko popolnoma prepoveduje splav

Prejšnji mesec so v konservativni ameriški zvezni državi sprejeli strog zakon, ki po nekaterih ocenah umetno prekinitev nosečnosti dejansko popolnoma prepoveduje. Zdravnikom, ki bi opravili splav na nezakonit način, grozi kazen do 99 let zapora.

Marshae Jones, a 27-yr-old woman, was 5 mos pregnant when she got into a fight in Birmingham & was shot in the stomach. Her unborn child died.



A grand jury failed to indict the shooter, but indicted Jones on manslaughter for “starting the fight.”



https://t.co/wbBVvevh72 pic.twitter.com/3GGc0fMS2N — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) June 27, 2019

V organizaciji Yellowhammer Fund - ta pomaga ženskam, ki si zaradi stroškov potovanj ne morejo plačati prekinitve nosečnosti - menijo, da je obtožnica zoper Jonesovo smešna in absurdna. "Marshae Jones je obtožena uboja, ker je bila noseča in ker je bila ustreljena med sporom z osebo, ki je posedovala orožje," je sporočila izvršna direktorica organizacije Amanda Reyes.

Kot je poudarila, je Alabama spet dokazala, da je ženska v trenutku, ko postane noseča, odgovorna izključno za to, da rodi živega in zdravega otroka: "Vsako dejanje noseče osebe, ki bi bilo lahko ovira pri rojstvu otroka, se šteje za kaznivo dejanje." Jemisonova, ki je v sporu prijela za orožje, se je na začetku sicer morala soočiti z obtožnico, a se je porota kasneje odločila, da vse obtožbe umakne. Če bo Jonesova spoznana za krivo, ji grozi do 20 let zapora.