Nizozemsko sodišče vladi odredilo odpravo nočne policijske ure

Sodišče v Haagu je razsodilo, da mora vlada nočno prepoved gibanja takoj odpraviti, češ da ni dokazala "posebne nujnosti", ki je potrebna za uvedbo tovrstnega ukrepa brez potrditve v obeh domovih parlamenta. Presodilo je, da gre za "daljnosežno kršitev pravice do svobode gibanja in zasebnosti", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je razsodilo na podlagi pritožbe protestnega gibanje Resnica o virusu, ki je presodilo, da je vlada z uvedbo policijske ure presegla svoje pristojnosti, piše STA.

Vlada se na razsodbo lahko pritoži, vendar pa to njene uresničitve ne bo zadržalo, je tiskovni predstavnik tega prvostopenjskega sodišča pojasnil tiskovni agenciji ANP. Vlada se na razsodbo še ni odzvala.

Nočno policijsko uro je vlada prvič po drugi svetovni vojni na Nizozemskem uvedla 23. januarja in naj bi veljala do najmanj 2. marca. Uvedba nočne omejitve gibanja med 21. uro in 4.30 je sprožila večdnevne množične proteste v več mestih po državi, ki so se sprevrgli v izgrede in nasilje. Izgredniki so plenili po trgovinah, zažigali avtomobile in podtikali požare, še piše STA.