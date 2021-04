Nizozemski ladji grozi, da se bo potopila #video

Tovorna ladja, ki pluje po Severnem morju in prevaža plovila, proizvedena na Hrvaškem, se je znašla v težavah. Posadko so že evakuirali, usoda ladje pa ostaja neznana.

Zaradi odpovedi glavnega motorja nizozemske tovorne ladje, ki se je znašla v neurju z visokimi valovi in močnim vetrom, so morali včeraj v Severnem morju evakuirati vseh 12 članov posadke. Helikopter norveške obalne straže je večino članov rešil s palube ladje, nekaj pa jih je poskakalo v razburkano morje in so jih potegnili iz vode.

Po zatrjevanju norveškega centra za koordinacijo reševanja na morju so vsi člani posadke na varnem. Ladji z imenom Eemlift Hendrika, ki se trenutno nahaja okoli 130 kilometrov daleč od norveške obale, grozi, da se bo prevrnila in potonila. To bi zaradi razlitja goriva lahko povzročilo onesnaženje morja.

Ladja je bila zgrajena leta 2015 in je namenjena prevozu plovil na palubi. Na njem so po poročanju hrvaškega portala Morski.hr plovila, izdelana na Hrvaškem. Dve specialni plovili za delo v norveški ribogojnici so izdelali v ladjedelnici Iskra v Šibeniku, enega pa v ladjedelnici Tehnomont iz Pulja.

Iz obeh ladjedelnic so sporočili, da je za transport plovil odgovoren kupec, zato v primeru najslabšega scenarija ne bodo utrpeli poslovne škode. Kljub temu upajo na srečen razplet dogodkov. Po neuradnih informacijah cena enega plovila znaša okoli pet milijonov evrov.