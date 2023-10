Ni jim uspelo: predstavniški dom ameriškega kongresa še brez predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniški dom brez predsednika ne more opravljati zakonodajnega dela. Foto: Reuters

Demokrati so za predsednika predlagali svojega voditelja Hakeema Jeffriesa, ki je dobil vseh 212 demokratskih glasov. Po šest oziroma sedem glasov sta dobila tudi prejšnji predsednik Kevin McCarthy in njegov republikanski kolega Steve Scalise, ki pa nista kandidirala. Sedem glasov so dobili še drugi, ki prav tako niso kandidirali.

Glasovanje se bo kmalu nadaljevalo, Jordan in zavezniki pa bodo poskušali prepričati dovolj republikancev, ki niso glasovali zanj, naj si premislijo.

McCarthy je za izvolitev na položaj januarja lani potreboval kar 15 krogov glasovanj, pri čemer je moral na več področjih popustiti najbolj konservativnim republikancem.

V začetku meseca je to izkoristil kongresnik Matt Gaetz s Floride, ki je želel kaznovati McCarthyja zaradi dogovora z demokrati o začasnem podaljšanju proračunskega financiranja vlade.

Demokrati so skupaj z osmimi republikanci glasovali za McCarthyjevo odstavitev. V 435-članskem predstavniškem domu so demokrati z 212 sedeži v 435-članskem predstavniškem domu v manjšini, dva sedeža pa sta trenutno prazna. Eden od republikancev v prvem krogu ni glasoval.

Republikanci imajo večino z 221 sedeži, od odstavitve McCarthyja naprej pa brez uspeha iščejo primernega naslednika. Na enem od internih glasovanj je vodja večine Scalise sicer dobil največ glasov, vendar ni prišel do številke 217, zato je odstopil od tekme.