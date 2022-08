Neznani storilec streljal na sedež druge največje hrvaške stranke

V petek popoldne je nekdo streljal na sedež stranke SDP (Socialdemokratska stranka) na Iblerovem trgu v Zagrebu, so sporočili iz stranke. Čeprav so bili v času streljanja v stavbi tudi zaposleni, ni bil poškodovan nihče, poroča hrvaški portal 24sata.

Netko pucao na sjedište SDP-a u Zagrebu: 'Unutra bili djelatnici'https://t.co/mSFueanRhl — 24sata (@24sata_HR) August 27, 2022

"V SDP smo zgroženi nad tem dejanjem, ki ga ostro obsojamo. Vsakršno nasilje ali napad na lastnino katere koli politične stranke je nesprejemljivo in obsojanja vredno, še posebej, če gre za tako nevarno in enostavno brezglavo dejanje," so sporočili.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so zaradi poškodovanega okna opravili preiskavo. "Verjamemo, da bo policija dobro opravila svoje delo in storilca čim prej odkrila," so še dodali.

