Neverjetno: otrok v treh dneh dvakrat za volan in do 180 kilometrov na uro

V Nemčiji so prometni policisti v tem tednu dvakrat obravnavali osemletnega dečka, ki si je "izposodil" mamin avtomobil in se z njim ponoči vozil po okoliških cestah. Obakrat je zapeljal tudi na avtocesto in avtomobil, ki ima samodejni menjalnik, pognal tudi do hitrosti 180 kilometrov na uro. Med svojo drugo vozniško pustolovščino je mamin avtomobil tudi razbil.