Na ferrariju vozil golo žensko: španska policija išče voznika

Ibiza je zelo priljubljena destinacija turistov in vseh zabave željnih ljudi. Zaradi številnih prestižnih vil in bogatih turistov je možno tam videti precej pregrešno dragih avtomobilov, a tokrat so obiskovalci videli nekaj povsem novega. Možak je kar na svojem ferrariju 458 spider naokrog vozil povsem golo žensko. Zdaj voznika išče policija, grozi mu 500 evrov kazni.

Kar se zgodi na Ibizi, vidi cel svet

Zaradi moderne tehnologije je praktično vsak v trenutku iz žepa potegnil telefon in dejanje posnel. V nekaj minutah so svetovni splet že preplavili posnetki, kako moški v svojem ferrariju 458 spider naokoli prevaža popolnoma golo žensko. Če bi sedela na sovoznikovem sedežu, verjetno nihče ne bi niti opazil, ker pa je sedela na pokrovu motorja in imela noge stegnjene do roba vetrobranskega stekla, je bila seveda atrakcija za vse mimoidoče.

Čeprav je voznik vozil počasi, pa policiji dejanje ni bilo všeč. Lokalni policisti so že sprožili iskalno akcijo, lastniku pa grozi 500 evrov kazni zaradi nepremišljene vožnje in šest kazenskih točk. Najverjetneje ga ne bo težko najti, saj je občinski predstavnik medijem že povedal, da ni veliko točno takšnih avtomobilov na cestah Ibize. Hkrati pa je dogodek videlo zelo veliko ljudi.