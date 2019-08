Našli so rešitev: nič več zamenjave stopalke za zavoro in plin

5. julija je japonski minister za zemljišče, infrastrukturo, promet in turizem Toyoto in sedem drugih največjih proizvajalcev prosil, naj poiščejo rešitev in preprečijo prometne nesreče, ki jih povzroči nenamerna zamenjava stopalke za plin in zavore. Sodeč po podatkih policije, je zaradi takšne napake do junija letos na Japonskem umrlo že petnajst ljudi.

Foto: Gašper Pirman

Težave imajo predvsem starejši vozniki

Po podatkih policije je v prvi polovici leta življenje zaradi prometne nesreče izgubilo 149 ljudi. Od tega naj bi jih kar enajst odstotkov Foto: Gašper Pirman umrlo zaradi nenamernega pritiska na stopalko za plin, kar nekaj udeležencev nesreč pa je starejših od 75 let. Ker želijo preprečiti smrtne žrtve na cestah zaradi te voznikove napake, so pri ministrstvu zaprosili proizvajalce, naj najdejo ustrezno rešitev. Med prvimi so se oglasili pri Toyoti in napovedali prihod rešitve.

Rešitve, ki preprečijo nenamenski pritisk na stopalko za plin namesto na zavoro, nekateri že imajo. Večinoma jih ponujajo samostojni proizvajalci kot nadgradnjo oziroma kot dodatno storitev, velikoserijski proizvajalci pa to težavo rešujejo s pomočjo senzorjev, ki zaznajo steno ali avtomobil ter samodejno zavirajo.

Sistem bo prepoznal tudi pešca ali kolesarja

Toda pri Toyoti želijo to narediti nekoliko drugače, njihov sistem pa bo zaznal tudi pešce. Če bo voznik namesto zavore pritisnil stopalko za plin in bo pred avtomobilov pešec ali kolesar, se avtomobil ne bo premaknil ter bo zmanjšal moč motorja. Toyotin sistem bo zmožen zaznati, ali je voznik nenamenoma polno pritisnil stopalko za plin, tudi če pred avtomobilom ne bo nikogar. Takrat bo vzel moč motorju in s tem voznika opozoril na napako.

Kaj se bo zgodilo, če bo voznik namenoma pospeševal ali prehiteval ter pri tem s polno močjo pritisnil na stopalko za plin, še ni znano. Kot poročajo japonski mediji, bo ta sistem na voljo za vgradnjo ob koncu leta, za manj kot 500 evrov doplačila pa bo na voljo za vgradnjo tudi v starejše avtomobile. Ali bo nov varnostni pomočnik na voljo tudi v Evropi, za zdaj še ni znano.