Neverjetni prizori na otoku Hvar

Rade Popadić iz društva Crometeo, ki združuje hrvaške amaterske meteorologe, je povedal, da ta pojav ni neobičajen, saj je celotno Jadransko morje pod večdnevnim vplivom ciklona. Posledica je velika količina padavin v prvem tednu decembra.

Popadić je spomnil tudi, da so se v zadnjih dveh dneh v srednji in južni Dalmaciji občasno pojavljali nevihtni oblaki z močnimi nalivi in točo. O vodnih trombah so poročali z območja Dubrovnika in Visa. Toča je v torek padala na širšem območju Solina, danes pa je pobelila del otoka Hvar in območje Dubrovnika, je še povedal.

Na Hvaru so imeli gasilci veliko klicev zaradi poplavljanja pritličnih prostorov, a večje škode ni bilo.