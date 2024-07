Netanjahu namerava z Bidnom sodelovati do konca njegovega mandata #video

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je med današnjim obiskom Bele hiše ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu zahvalil za 50 let javne službe in 50 let podpore državi Izrael ter zagotovil, da bosta sodelovala do konca Bidnovega mandata januarja 2025, poročajo dopisniki iz Bele hiše.

Netanjahu o podrobnostih sodelovanja, preden sta se voditelja umaknila na pogovor za zaprtimi vrati, ni govoril. Biden sicer že več mesecev poziva Izrael, naj poveča humanitarno pomoč prebivalcem Gaze in zmanjša število civilnih žrtev med izvajanjem operacije proti gibanju Hamas, katerega pripadniki so oktobra lani napadli Izrael.

Netanjahu naj bi se še danes srečal tudi s podpredsednico ZDA Kamalo Harris, ki je na poti do uradne potrditve za demokratsko predsedniško kandidatko, potem ko je Biden v nedeljo sporočil, da odstopa od tekme za ponovno izvolitev. V petek bo Netanjahu na Floridi obiskal še republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa.

Harrisova obsoja poveličevanje Hamasa

Harrisova, ki naj bi bila po mnenju nekaterih bolj naklonjena Palestincem, kot je bil doslej Biden, je zjutraj ostro obsodila sežiganje ameriške zastave in poveličevanje Hamasa nekaterih, ki so protestirali proti Netanjahujevemu govoru pred obema domovoma kongresa.

"Obsojam vse posameznike, ki se povezujejo z brutalno teroristično organizacijo Hamas. Grafiti in retorika, ki podpirajo Hamas, so odvratni in jih v naši državi ne smemo dopuščati. Obsojam sežiganje ameriške zastave. Podpiram pravico do mirnih protestov," je sporočila in dodala, da za nasilje ne sme biti prostora.

Vroče-hladni sprejem v kongresu

Netanjahu se je v kongresu soočil s stoječimi ovacijami. Pred kongresno palačo je več tisoč protestnikov zahtevalo njegovo aretacijo zaradi domnevnih vojnih zločinov, izbruhnili so tudi spopadi s policijo.

Protest je potekal tudi znotraj kongresa, vendar tihi, saj se več kot sto nasprotnikov izraelske politike do Gaze v ameriškem kongresu Netanjahujevega govora ni udeležilo.

Netanjahu je v kongresu napovedal boj do popolne zmage proti Hamasu, svet pa zdaj čaka na odziv ameriških voditeljev na to izjavo. Biden in Netanjahu se bosta po pogovoru srečala tudi z družinskimi člani ameriških talcev, ki jih je med napadom oktobra lani zajel Hamas.

Redne napovedi sklenitve dogovora – zgodi se pa nič

Neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je v sredo napovedal, da so pogajanja o premirju v Gazi blizu dogovora, Biden pa naj bi skušal premostiti še zadnje razlike z Netanjahujem. Vendar pa Biden, državni sekretar Antony Blinken in drugi ameriški uradniki že več tednov napovedujejo skorajšnji dogovor, ki ga še ni.

Napad Hamasa je na izraelski strani zahteval 1.197 življenj, poroča tiskovna agencija AFP, izraelski odgovor pa na palestinski strani v Gazi doslej že več kot 39.100 življenj. Gaza je uničena, prebivalstvo je razseljeno, primanjkuje hrane, vode in zdravil, boji pa se nadaljujejo.