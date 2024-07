Netanjahu v kongresu deležen aplavza. Pred stavbo tisoči protivojnih protestnikov.

Ob prihodu v kongresno palačo je bil Netanjahu deležen aplavza poslancev obeh strank.

Med drugim je v nagovoru spomnil na lanski napad Hamasa 7. oktobra, ko je bilo ubitih okoli 1.200 ljudi, 251 pa zajetih, in ga imenoval dan sramote. Zahvalil se je predsedniku Joeju Bidnu, ker da je stal ob strani Izraelu v njegovih najtemnejših urah, in dejal, da njegova podpora ne bo nikoli pozabljena.

Ne le takojšnjo prekinitev ognja v Gazi in vrnitev talcev, na tisoče protestnikov pred zgradbo ameriškega kapitola v Washingtonu poziva tudi k aretaciji Netanjahuja. Protestniki so nosili palestinske zastave in transparente, naperjene proti Netanjahuju, prišlo pa je tudi do nekaj manjših spopadov s policisti, ki so uporabili solzivec, še poroča AFP.

Thousands of protesters are currently starting marching in DC towards the Capitol to protest Netanyahu’s visit to Congress today while police are seeming to try to stop the march 🇵🇸 pic.twitter.com/LattoOSpG6