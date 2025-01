Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas sta dosegla dogovor o izpustitvi talcev, so davi sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Predsednik izraelske vlade je zato za danes sklical varnostni kabinet, ki bo glasoval o odobritvi sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, pozneje bo dogovor potrdila še izraelska vlada.

Glavne novice dneva:



6.42 Dosežen je dogovor o izpustitvi talcev

Izraelski varnostni kabinet in vlada bi morala o dogovoru o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev, doseženem v sredo v Dohi, po prvotnih načrtih glasovati v četrtek, a je Netanjahu odločanje o tem odložil in obtožil Hamas, da želi v zadnjem trenutku spremeniti sporazum.

Njegov urad je zgodaj davi sporočil, da je pogajalska skupina Netanjahuja obvestila, da je bil dosežen dogovor o izpustitvi talcev.

Netanjahu je zato za danes sklical varnostni kabinet, nato pa se bo sestala vlada, ki bo dogovor potrdila, so dodali. Sporočili so še, da so bile o tem obveščene tudi družine talcev, ki jih v Gazi zadržuje Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah tiskovne agencije Reuters ni jasno, ali bo vlada o dogovoru odločala danes ali v soboto in ali bo zaradi tega prišlo do zamude pri začetku veljavnosti prekinitve ognja. Sporazum o prekinitvi ognja naj bi glede na prvotne načrte začel veljati v nedeljo.

Znotraj izraelske vlade se ob tem pojavljajo trenja, v ospredju katerih je skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Ta je v četrtek zagrozil, da bodo člani njegove stranke v primeru sprejetja sporazuma protestno zapustili Netanjahujevo vlado.

Dogovor, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja dosegli v sredo v Dohi, zajema tri faze. V prvi, ki naj bi trajala šest tednov, naj bi Hamas najprej izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi, Izrael pa približno tisoč palestinskih zapornikov. Napoveduje se tudi postopen umik izraelskih sil z naseljenih območij v Gazi.