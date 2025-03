Kot so pojasnili, so vse večja cenovna občutljivost potrošnikov in naraščajoči stroški v zadnjih letih pripeljali do presežnih zmogljivosti. O mogočih rešitvah se bodo pogovorili skupaj s svetom delavcev, omenili so tudi možnost nadaljnjega usposabljanja delavcev in delne upokojitve.

Nekaj proizvodnje v tuje države, iščejo rešitve za delavce

V tovarni v Neussu, ki zaposluje približno 145 ljudi, Nestle med drugim proizvaja jedilno olje, majonezo in gorčico znamke Thomy v steklenicah, plastenkah ter tubah. Za polnjenje olja iščejo zunanjega izvajalca, proizvodnjo steklenic in plastenk pa naj bi preselili v druge evropske države.

Proizvodnjo tub za gorčico in majonezo nameravajo preseliti na lokacijo v bližini nemškega Münstra. S tem bodo tam ustvarili 30 delovnih mest, ki jih bodo ponudili zaposlenim iz obrata v Neussu.

Po navedbah vodstva Nestleja naj bi se proizvodnja v tovarni v Conowu, ki zaposluje okoli 80 ljudi in jo nameravajo prodati, končala v začetku leta 2026. Foto: Reuters

Proizvodnjo izdelkov znamke Maggi bodo preselili v druge evropske države. Trenutno potekajo pogovori z drugim nemškim podjetjem za prevzem lokacije.

V sindikatu zaposlenih v prehrambni industriji in gostinstvu NGG so Nestlejevo odločitev obsodili. "Zaprtje se izvaja z namenom nadaljnjega povečevanja dobičkonosnosti, torej iz čistega pohlepa po dobičku na račun zaposlenih," je po navedbah dpa povedal vodja NGG Guido Zeitler.

Švicarski koncern v Nemčiji zaposluje približno 6.700 ljudi in je tako kot drugi proizvajalci potrošniškega blaga v zadnjih letih zvišal cene, da bi breme povečanih stroškov surovin prenesel na kupce. Toda zaradi inflacije se potrošniki vedno bolj obračajo k cenejšim trgovskim znamkam.