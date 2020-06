Nemški pilot se je izgubil in pristal v Pragi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubiteljski pilot iz nemške zvezne dežele Baden-Württemberg je izgubil orientacijo med panoramskim poletom in pristal več sto kilometrov stran v Pragi. Češke oblasti so opozorile, da je to nevaren incident, ki se doslej še ni zgodil.

Dogodek se je zgodil konec marca, ko je 79-letnik popolnoma nenajavljeno tik pred sončnim zahodom pristal na praškem letališču in to na progi, ki je bila zaradi del zaprta. Nemški pilot se na pozive po radiu in rdeče luči ni odzval, poroča STA.

"Pristal je, ker mu je zmanjkalo goriva," je dejal Josef Bejdak s češkega urada za preiskavo letalskih nesreč. Pri sebi pa ni imel niti svojega dovoljenja za letenje, je dodal.

"Ne vemo točno, kaj je nameraval"

Odiseja pilota se je začela tri ure prej v kraju Rottweil južno od Stuttgarta. Pilot je letel ob Donavi in prečkal gorovje Češki gozd, ne da bi to opazil. "Ne vemo točno, kaj je nameraval," je povedal Bejdak.

Moški je nato sledil češki avtocesti, ki ga je vodila do Prage in kjer je vdrl v nadzorni prostor letališča. "Pri polnem obratovanju letališča bi bil to velik, velik problem," je poudaril Bejdak. Na srečo je zaradi pandemije covida-19 večina letov odpovedanih, povzema STA.