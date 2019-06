Nemške občine pripravljene sprejeti migrante s čolnov v Sredozemlju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italija je pod notranjim ministrom Matteom Salvinijem iz desne Lige zaprla svoja pristanišča za ladje z rešenimi prebežniki, zaradi česar ti za več dni obtičijo sredi morja.

Zadnji tovrsten primer je ladja Sea Watch 3 nemške humanitarne organizacije, ki je v sredo z gumijastega čolna pred obalo Libije rešila 53 migrantov in še vedno ne dobi dovoljenja za vplutje v pristanišče.

Kritični do nemške vlade

V soboto je sicer Italija desetim migrantom z ladje iz humanitarnih razlogov odobrila izkrcanje na italijanskem otoku Lampedusa. Dovoljenje za izkrcanje je za tri mladoletne migrante, dve nosečnici in dva bolna moška, ki so potrebovali zdravniško pomoč, ter tri njihove spremljevalce izdal notranji minister Salvini. Nemške občine so pripravljenost sprejeti migrante izrazile pisno.

Nevladna organizacija Sea Watch je kritična do nemške vlade oz. notranjega ministra Horsta Seehoferja, češ da zavlačuje z odločitvijo o sprejetju migrantov, ker še čaka na rešitev problema na ravni EU.