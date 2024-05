Nemška stranka AfD doživela sodni poraz

Spor glede uvrščanja stranke AfD med skrajne skupine se je začel leta 2021, ko je nemška notranja obveščevalna agencija, Urad za zaščito ustave (BfV), stranko označila kot "domnevno skrajno desničarsko skupino" in s tem oblastem omogočila nadzor nad njihovimi pripadniki.

Potem ko se je AfD nad tem pritožila, je danes Višje upravno sodišče v Münstru po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zavrglo pritožbo stranke. Zadevo je imelo v obravnavi od marca.

Odločitev je pomembna v luči volitev v Evropski parlament

Odločitev sodišča je pomembna v luči volitev v Evropski parlament in v nekaterih nemških zveznih državah, pa tudi v luči nedavnih napadov na nemške politike. Nad člani AfD se zgrinjajo tudi obtožbe o sodelovanju s kitajskimi in ruskimi oblastmi in z njihovimi obveščevalnimi službami.

Sodišče je v odločitvi zapisalo, da stranka AfD nima pravice zahtevati prekinitev nadzora nemške notranje obveščevalne službe in da obstoječa zakonodaja omogoča zadostno pravno osnovo za nadzor v primeru sumov.

Odvetniki AfD so trdili, da so bile izjave članov stranke, ki jih je Urad za zaščito ustave predložil kot dokazno gradivo v podporo svoje umestitve stranke med skrajne skupine, posamezni odkloni, ki jih ne gre pripisovati celotni stranki AfD s približno 45 tisoč člani.

Na drugi strani so odvetniki BfV zastopali stališče, da so te izjave upravičevale dodeljeno oznako domnevno skrajne skupine in da niso bile zgolj in samo posamezna mnenja nekaterih članov stranke.

Dokazno gradivo je zajemalo obsežen korpus izjav visokih uradnih oseb

Dokazno gradivo, ki ga je obravnavalo sodišče, je zajemalo obsežen korpus izjav visokih uradnih oseb in izvoljenih predstavnikov AfD s precejšnjim političnim vplivom in pomembnim vplivom na politično življenje v Nemčiji, je po poročanju AFP pojasnil odvetnik BfV.

Leta 2022 je nižje sodišče v Kölnu že zavrnilo pritožbo zoper odločitev BfV, da AfD označi za domnevno desničarsko ekstremistično skupino, zato se je stranka v nadaljevanju postopka obrnila na sodišče v Münstru.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser se je na sodbo omenjenega sodišča odzvala z besedami, da "ima država instrumente, ki ščitijo našo demokracijo pred notranjimi grožnjami".

Nekateri nemški mediji ocenjujejo, da bi lahko sodba sodišča obveščevalnim službam omogočila, da naredijo še korak naprej in stranko AfD označijo kot "potrjeno desničarsko skrajno skupino", kar bi oblastem dodelilo dodatna pooblastila za spremljanje njihovega delovanja.

Več lokalnih podružnic stranke je že dobilo takšno oznako, še poroča AFP.