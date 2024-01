Stranka Sahre Wagenknecht na prvem kongresu

V Berlinu se je včeraj zgodil prvi kongres nedavno ustanovljene nemške stranke Združenje Sahre Wagenknecht (BSW), ki si bo prizadevala dokončno oblikovati program stranke in listo kandidatov za evropske volitve 9. junija. Trenutni osnutek programa je kritičen do številnih politik EU, med drugim poziva k odstopu od sedanje podnebne politike Unije.

"EU v svoji sedanji sestavi škoduje evropski ideji. BSW podpira neizvajanje predpisov EU na nacionalni ravni, če so ti v nasprotju z gospodarskim razumom, socialno pravičnostjo, mirom, demokracijo in svobodo izražanja," še piše v osnutku programa stranke za evropske volitve.

Na evropskih volitvah 9. junija bosta nosilca liste nekdanji član Levice Fabio De Masi in dolgoletni socialdemokrat Thomas Geisel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sopredsednica in ustanoviteljica stranke Sahra Wagenknecht je na kongresu pojasnila, da so člani stranke zelo različni. Med njimi so namreč sindikalisti, podjetniki, medicinske sestre, policisti, teologi, meščani in vaščani.

V luči tega je člane pozvala, naj stopijo skupaj, in poudarila, da bo stranka uspešna le, če bodo njeni člani "to raznolikost prepoznali kot prednost". "Nismo Levica 2.0. Postanimo stranka povezanosti in ne stranka intrig in poziranja kot vsi ostali," je povedala.

Prepričana je, da je v stranki treba ustvariti strukture, v katerih ne bodo prevladovali tisti, ki so brezobzirni in spletkarski, temveč tisti, ki so najbolj nadarjeni. "Kajti to je tisto, česar si želimo tudi v družbi," je dodala.

V začetku meseca ustanovljena stranka se zavzema za omejitev migracij in ustavitev dobav orožja Ukrajini. Podpira tudi umik od trenutne podnebne politike, socialno pa se zavzema za višjo minimalno plačo.

Številni strokovnjaki ocenjujejo, da stranka temelji tako na skrajno levih kot skrajno desnih politikah. Po navedbah analitikov pa bo BSW na volitvah konkurenca predvsem skrajni desnici.