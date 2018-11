Nemec obtožen več kot 36 tisoč smrti v koncentracijskem taborišču

Obtoženi, identificiran kot Hans H., naj bi bil med poletjem leta 1944 in pomladjo 1945 član Bataljona mrtvaških glav. Ta je bil v Mauthausnu zadolžen za nadzor jetnikov, ki so bili prisiljeni v suženjsko delo.

V tem obdobju je v taborišču umrlo najmanj 36.223 zapornikov. Tožilci pa trdijo, da je obtoženi kot varnostnik v taborišču pripomogel k njihovi smrti.

Grozi mu do 15 let zapora

Pazniki so se namreč po navedbah tožilstva izmenjavali pri ubijanju zapornikov s plinom, smrtonosnimi injekcijami in streljanjem. Številni jetniki so sicer poleg tega umrli tudi zaradi lakote in ozeblin.

Tožilstvo domneva, da "je bil obtoženi seznanjen z vsemi metodami ubijanja in katastrofalnimi življenjskimi pogoji zapornikov". Domnevajo še, da je vedel, da so bile te metode uporabljene proti velikemu številu ljudi, so zapisali v izjavi.

Berlinsko sodišče mora zdaj odločiti, ali se lahko nadaljuje obravnavo primera. V Mauthausnu, ki je bil ustanovljen leta 1943, je bilo zaprtih skupno 200 tisoč ljudi, polovica izmed njih pa ni dočakala osvoboditve ameriških enot leta 1945.

V začetku meseca se je na sodišču v nemškem mestu Münster začelo tudi sojenje nekdanjemu pazniku v nekdanjem koncentracijskem taborišču Stutthof na današnjem Poljskem, ki je obtožen sodelovanja pri umorih več sto zapornikov. Grozi mu do 15 let zapora.