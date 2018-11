Vložili obtožnico proti 95-letnemu nacističnemu pazniku

95-letnik, ki so ga nemške oblasti zaradi pravnih razlogov identificirale kot Hansa H., po poročanju BBC velja za enega od zadnjih nekdanjih sodelavcev nacističnega režima v Mathausnu. Nemško tožilstvo 95-letniku očita, da je sodeloval pri smrtih več kot 36 tisoč taboriščnikov v uničevalnem taborišču, kamor so nacisti od leta 1938 do konca druge svetovne vojne zaprli 190 tisoč ljudi.

V Mathausnu, v katerem so bili zaprti predvsem nasprotniki nacističnih oblasti in ki velja za največje koncentracijsko taborišče na območju Avstrije, je umrla polovica vseh zapornikov.

Tožilstvo: 95-letnik je sodeloval pri usmrtitvah več tisoč ljudi

Predstavniki tožilstva so v izjavi za javnost poudarili, da se je obtoženi, ki je služboval v enoti SS, zavedal "vseh metod ubijanja ljudi in tudi katastrofalnih razmer, v katerih so živeli taboriščniki". Poudarili so, da je obtoženi glavnim storilcem pomagal pri usmrtitvah več tisoč ljudi. O tem, ali bodo 95-letniku za njegova dejanja sodili, mora zdaj odločiti sodišče v Berlinu.

Nemško tožilstvo je v zadnjem obdobju vložilo več obtožnic proti več nekdanjim paznikom v koncentracijskih taboriščih. Eden od zadnjih primerov je sojenje 94-letnemu Johannu Rehbognu, ki mu očitajo sokrivdo pri množičnem umoru v taborišču Stutthof na današnjem ozemlju Poljske.

Foto: Reuters

94-letnika umrla še pred začetkom prestajanja zaporne kazni

Drugi primer vključuje sodni postopek proti 94-letnemu nekdanjemu pazniku SS v Auschwitzu-Birkenau, ki je obtožen pomoči in sodelovanja pri množičnem umoru v Auschwitzu. Sodišče v Mannheimu odločitve o tem, ali bo obtoženi moral pred sodišče, še ni sprejelo.

V nemški javnosti je odmeval tudi primer dveh 94-letnikov, Oskarja Groenninga in Reinhold Hanninga, ki sta bila zaradi sodelovanja pri pobojih v Auschwitzu obsojena, vendar sta še pred začetkom prestajanja zaporne kazni umrla.

Pravna podlaga za obtožnice proti nekdanjim paznikom v Nemčiji je obsodba čuvaja v taborišču Sobibor na ozemlju današnje Poljske Johna Demjanjuka. Primer Demjanjuk je tožilcem namreč omogočil, da lahko nekdanje paznike preganjajo kot del sistema v koncentracijskih taboriščih, ne da bi jim bilo treba vlagati posamezne obtožnice za vojne zločine.