Nemčija skoraj popolnoma ustavila javno življenje

V Nemčiji so od danes v veljavi strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, saj so skoraj popolnoma ustavili javno življenje. Vrata je zaprla večina storitvenih dejavnosti, tudi šole in večina trgovin, omejeno je tudi druženje. Med božičnimi prazniki bodo sicer nekatere ukrepe rahlo sprostili.

Pretekli konec tedna se je nemška kanclerka Angela Merkel z ministrskimi predsedniki zveznih dežel dogovorila, da v državi do 10. januarja ustavljajo javno življenje, poroča STA. K zaostritvi ukrepov zaradi neprestane rasti novih okužb je prejšnji teden pozvalo več ministrov in ministrskih predsednikov, v nekaterih deželah so bili sicer že pred današnjim dnem v veljavi strogi ukrepi.

Prepoved druženja za silvestrovo in prvi januar

V okviru novih ukrepov so zasebna druženja omejena na svoje in še eno gospodinjstvo, skupaj je lahko največ pet ljudi, pri čemer se upošteva starejše od 14 let. Med božičnimi prazniki bo med 24. in 26. decembrom veljala izjema za srečanja v najožjem družinskem krogu z do štirimi osebami, ki niso del gospodinjstva. Prepoved druženja bo veljala za silvestrovo in prvi januar, prepovedana je tudi prodaja pirotehnike. Ob upoštevanju zaščitnih ukrepov so še naprej dovoljeni verski obredi.

V Nemčiji do 10. januarja ustavljajo javno življenje. Na fotografiji nemška kanclerka Angela Merkel. Foto: Reuters

Na drugi strani so začasno prepovedali izvajanje večino storitvenih dejavnosti, med drugim so zaprti frizerski in kozmetični saloni. Odprte ostajajo nekatere trgovine, kot so tiste, z živili in za živali ter lekarne, drogerije, pošte in trafike. Delodajalce so oblasti prosile, naj v tem času nudijo možnost koriščenja dopusta ali pa omogočijo delo na daljavo. Nemška vlada ob tem še poziva k upoštevanju higienskih predpisov in priporoča namestitev koronske aplikacije.