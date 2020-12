Poročilo, ki Švedsko kaže v črni luči

Švedska med pandemijo novega koronavirusa ni zaščitila starejših ljudi v domovih za ostarele in drugih domovih za dolgotrajno oskrbo, v danes objavljenem poročilu opozarja komisija, ki jo je imenovala vlada. Odgovorne so zdajšnja in nekdanje vlade. V domovih so potrebni boljši pogoji dela in več zaposlovanja, poudarja komisija.

Dejavniki, ki so vplivali na to, da starejši niso bili zaščiteni, so bili razširjen prenos okužb z novim koronavirusom kot tudi strukturne pomanjkljivosti, ki so bile že dolgo znane. Posledica tega so bile, "da so bili v domovih nepripravljeni in slabo opremljeni za spopadanje s pandemijo", ugotavlja komisija, poroča STA.

Med pomanjkljivostmi so navedli tudi pomanjkanje ustrezne zaščitne opreme za osebje ter zamude pri testiranjih in uvedbi prepovedi obiskov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Razdrobljenost zdravstvenega sistema

Foto: Reuters Med slabostmi so navedli tudi razdrobljenost švedskega zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe. Skrb za starejše je razdeljena na 21 regij in 290 občin z mnogo zasebnimi domovi, nadzor pa izvajajo vladne agencije.

Komisija opozarja na potrebo po večjem zaposlovanju in več usposabljanjih, boljših delovnih pogojih v domovih ter boljšem regulativnem okviru. Ob tem je ugotovila, da "nosijo končno odgovornost za te pomanjkljivosti zdajšnja vlada z nekdanjimi vladami".

Do zdaj potrdili več kot 341 tisoč okužb

V državi so po zadnjih podatkih potrdili okoli 341 tisoč okužb, umrlo je več kot 7.600 bolnikov z boleznijo covid-19. Po podatkih komisije je bilo do začetka decembra skoraj 90 odstotkov bolnikov, ki so umrli, starih 70 let in več. Polovica jih je živela v domovih za dolgotrajno oskrbo, poroča STA.

Osemčlansko komisijo vodi nekdanji sodnik Mats Melin, v njej pa so tudi strokovnjaki s področja političnih znanosti, kriznega upravljanja in javnega zdravja. Ustanovili so jo junija, danes pa je objavila prvo poročilo. Glavno poročilo naj bi komisija objavila februarja 2022, v letu, ko so v septembru predvidene splošne volitve.