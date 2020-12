Nizozemci se pripravljajo na zaprtje države za pet tednov

Medtem ko so v Sloveniji od danes sproščeni nekateri protikoronski ukrepi se Nizozemska pripravlja na najstrožje ukrepe doslej. V petih tednih okoli praznikov bodo namreč med drugim zaprte šole in vse nenujne trgovine, je napovedal premier Mark Rutte.

"Nizozemska se bo zaprla za pet tednov," je po poročanju STA napovedal premier Mark Rutte v televizijskem prenosu, po katerem se je slišalo tudi žvižge protestnikov pred njegovo pisarno.

"To ni preprosta gripa, kot si mislijo ljudje za nami," je dejal o glasnih protestnikih.

Na Nizozemskem bodo od danes odprte le še nujne trgovine, kot so tiste z živili in lekarne. Šole v državi bodo zaprte od srede. V tem času ne bodo odprti niti muzeji, živalski vrtovi in kinematografi. Ukrepi bodo predvidoma veljali do 19. januarja, je pojasnil premier.

Rutte je državljanom še svetoval, naj ostanejo doma in na dan sprejmejo največ dva gosta, izjema je božični dan, ko lahko sprejmejo tri goste.

"Moramo ugrizniti v to kislo jabolko, preden se bodo stvari izboljšale. In da, enkrat se bodo izboljšale. Prišel bo čas, ko bo novi koronavirus za nami, naša življenja pa bodo spet normalna," je še dejal nizozemski premier.

Rutte veliko upanja polaga predvsem v cepivo. "S cepivom bo 2021 res leto upanja in svetloba na koncu predora," je dodal.

Nizozemsko je hudo prizadel drugi val covid-19, dnevno potrdijo po skoraj deset tisoč okužb, pretekli konec tedna pa so skupno potrdili že več kot deset tisoč smrtnih žrtev covid-19, še poroča STA.

Tudi Italija načrtuje nove ukrepe

Italijanski premier Giuseppe Conte načrtuje dodatne ukrepe omejitve gibanja med prazniki, saj želijo preprečiti tretji val epidemije. Podrobnosti mora vlada še predstaviti, kar naj bi se zgodilo drevi ali v sredo, poroča STA.

Zaenkrat ne izključujejo možnosti zaprtja države med prazniki, kot bo to v Nemčiji. Trgovine in restavracije bi lahko ostale odprte, bi pa policijska ura veljala že od 18. ure dalje. Zaostritvi ukrepov sicer nasprotuje veliko predsednikov dežel.

Italijanska vlada se je za zaostritev ukrepov odločila, ko so konec preteklega tedna zabeležili več druženj in gnečo na nakupovalnih ulicah več mest. Zaostritev ukrepov vse pogosteje naleti na proteste predvsem najbolj prizadetih sektorjev. V Rimu so med drugim protestirali lastniki restavracij, v Torinu pa učitelji smučanja.

Conte je v pogovoru za časnik La Stampa še povedal, da vlada načrtuje cepljenje prihodnje leto za do 15 milijonov Italijanov. Kampanjo bodo predvidoma začeli sredi januarja.

V Nemčiji bi lahko večino prebivalstva cepili do jeseni 2021

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je v ponedeljek ocenil, da bi lahko do konca poletja 2021 proti covidu-19 cepili okoli 60 odstotkov prebivalstva. Izrazil je še željo, da bi prvo cepivo v EU odobrili še pred božičem, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Za učinkovito spopadanje s pandemijo mora biti precepljenost v družbi po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) med 60 in 70 odstotki.

V Nemčiji medtem še naprej beležijo visoko raven novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so potrdili 14.432 okužb, za covidom-19 pa je umrlo 500 ljudi. Najbolj črn dan je bil v Nemčiji v petek, ko so potrdili 29.875 okužb in 598 smrti. V Nemčiji bodo od srede v veljavi strogi ukrepi za zajezitev pandemije, saj bodo zaprte šole in večino trgovin, omejili bodo tudi druženja, navaja STA.