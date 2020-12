Merklova zahteva strožje ukrepe med prazniki

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes zahtevala strožje omejitve po vsej državi do sredine januarja, da bi zmanjšali širjenje okužb z novim kororonavirusom, potem ko so danes iz države poročali o črnem rekordu 590 smrti zaradi covid-19, kar je največ v enem dnevu do zdaj.

V čustvenem pozivu je Angela Merkel prebivalce pozvala, naj poslušajo znanost v boju proti novemu koronavirusu in pred božičem bistveno zmanjšajo stike. V splošni razpravi v bundestagu je glede na trenutne številke poudarila, da znanost praktično prosi, da bi omogočili teden dni zmanjšanja stikov pred božičem, preden bi videli babice in dedke. "Če bomo imeli preveč stikov pred božičem in bo to nato zadnji božič s starimi starši, res ne bo uspelo," je dejala po poročanju STA.

Praznike bi podaljšali do 10. januarja

Kanclerka je podprla priporočila nemške akademije znanosti Leopoldina o zaprtju trgovin, zmanjšanju stikov in podaljšanju božičnih praznikov do 10. januarja, pozvala pa je tudi k upoštevanju znanosti v boju proti pandemijam. Leopoldina je v torek priporočila, da med 24. decembrom in 10. januarjem v državi uvedejo "strogo zaprtje" z obsežno ustavitvijo javnega življenja, zaprtjem trgovin z nenujnimi dobrinami, zaprtjem šol in čim večjim deležem dela od doma. S tem naj bi praznike izkoristili za to, da ljudje ostanejo doma in prekinejo verigo širjenja okužb, navaja STA.

"Resnično mi je žal, vendar plačujemo ceno 590 mrtvih v enem dnevu"

Kanclerka je poudarila, da ne zadoščajo več smernice, za katere so se dogovorili pred dvema tednom z voditelji 16 zveznih dežel, da trgovine ostanejo odprte, da pa v restavracijah ni dovoljeno uživati hrane. "Ko postavljajo stojnice s kuhanim vinom in vaflji, to ni v skladu z dogovorom, da je dovoljeno samo vzeti s sabo hrano in pijačo," je opozorila v parlamentu. "Resnično mi je žal, vendar plačujemo ceno 590 mrtvih v enem dnevu, in to po mojem mnenju ni sprejemljivo," je podarila.

V državi so imeli v zadnjem tednu 149 novih okužb na 100 tisoč prebivalcev, vlada pa želi, da jih zmanjšajo na 50. Voditelji dežel so se dogovorili, da bodo med prazniki dovolili srečanja desetih namesto dozdajšnjih petih odraslih, a se je več dežel, med njimi Turingija in Berlin, odločilo za ostrejše ukrepe. Saška, ki je postala žarišče okužb, je s ponedeljkom odredila zaprtje vrtcev, izobraževalnih ustanov in trgovin z nenujnim blagom, še poroča STA.