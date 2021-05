Nemčija napovedala podporo Sloveniji pri predsedovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški zunanji minister Heiko Maas je pred današnjim srečanjem s slovenskim kolegom Anžetom Logarjem v Berlinu napovedal nemško podporo Sloveniji med predsedovanjem Svetu EU. Izpostavil je pomen širitve unije na Zahodni Balkan in vladavine prava. Logar se mu je zahvalil za izraženo podporo.

Maas je na novinarski konferenci pred srečanjem povedal, da je treba zagotoviti, da bodo interesi in vrednote EU bolj slišani po svetu. To po njegovih besedah velja predvsem za Zahodni Balkan.

"Kot EU morda nismo vedno najglasnejši glas na Zahodnem Balkanu, a smo daleč najpomembnejši politični in gospodarski partner za vse države regije. Zato moramo poslati jasno sporočilo tamkajšnjim ljudem. Vaša prihodnost je v EU, in to si tudi želimo," je poudaril.

Slovenija bo pripravila neuradni vrh EU-Zahodni Balkan

Foto: STA Zato je po njegovih besedah državam treba zagotoviti verodostojno evropsko perspektivo, da bi proevropskim silam v regiji dali zagon za potrebne reforme. Širitev na Zahodni Balkan je geostrateška prioriteta EU, je povedal Maas. Slovenija se lahko pri tem zanese na podporo Nemčije, je dejal.

Logar je medtem povedal, da ga veseli, da je nemški kolega zagotovil podporo svoje države Sloveniji pri predsedovanju. Ponovil je, da bo Slovenija v času predsedovanja pripravila neuradni vrh EU-Zahodni Balkan. Na njem namerava predlagati pripravo rednih vrhov EU z državami Zahodnega Balkana in vključitev državljanov teh držav v razpravo o prihodnosti Evrope.

Nemški zunanji minister je izpostavil še pomen vladavine prava. "Vladavina prava je ena od temeljnih vrednot, ki držijo Evropsko unijo skupaj," je dejal. Veseli ga, da bo Slovenija nadaljevala izvajanje mehanizma o vladavini prava, ki ga je vzpostavila Nemčija.

Maas o odnosih, "ki niso bili še nikoli tesnejši"

Logar je pojasnil, da bo nemškemu kolegu na srečanju predstavil slovenski del skupnega programa tria predsedstev Svetu EU, ki ga poleg Nemčije in Slovenije sestavlja še trenutno predsedujoča Portugalska. Povedal je, da je Slovenija v zadnji fazi sprejemanja programa svojega predsedovanja.

Predstavil mu bo tudi epidemiološke razmere v Sloveniji, ki se izboljšujejo, in pa potek cepljenja proti novemu koronavirusu, je še povedal slovenski zunanji minister. Govorila bosta tudi o okrevanju Evrope po pandemiji. Strinjala sta se, da pri tem ni časa za počitek.

Oba sta izpostavila izjemno tesne odnose med državama. Maas je dejal, da "niso bili še nikoli tesnejši".