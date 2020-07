Na obisk k Logarju prihaja nemški zunanji minister

Kot so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, bosta ministra v pogovorih obravnavala aktualne teme dvostranskega in večstranskega sodelovanja med državama, predvsem v okviru Evropske unije in drugih mednarodnih povezav.

"Poudarek bo dan izzivom predsedovanja Svetu EU zaradi posledic pandemije Covid-19 in partnerstvu z Nemčijo v triu, financiranju okrevanja gospodarstva in koordinaciji aktivnosti za sproščanje omejitvenih ukrepov zaradi turističnih potovanj."

Srečanje tria predsedstev Nemčija-Portugalska-Slovenija

Nemčija je 1. julija prevzela predsedovanje Svetu EU, sledita pa ji Portugalska in Slovenija. V okviru današnjega obiska bo potekalo tudi srečanje tria predsedstev Nemčija-Portugalska-Slovenija, in sicer preko videokonference z zunanjim ministrom Portugalske Augustom Santosom Silvo.

Slovenski zunanji minister Anže Logar Foto: STA

"Osrednja tema pogovora med zunanjimi ministri tria bo začetek predsedovanja tria Svetu EU, ki se je začelo 1. julija 2020 in bo trajalo do 31. decembra 2021. Potrjen 18-mesečni program tria je določil glavne področne prioritete dela Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki odražajo cilje strateške agende EU in vključujejo vse pomembne vidike, povezane s pandemijo in okrevanjem po Covid-19," so že zapisali na minisrstvu.

Nemški minister se bo danes srečal tudi s predsednikom republike Borutom Pahorjem in predsednikom vlade Janezom Janšo.