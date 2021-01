Nemci Slovenijo uvrstili na seznam rizičnih območij

Za več kot 20 držav z zelo visokim deležem okužb z novim koronavirusom, med njimi Slovenijo, od danes veljajo zaostreni pogoji za vstop v Nemčijo. Potniki iz teh držav morajo ob vstopu v državo predložiti negativen test za novi koronavirus in pred tem na spletu izpolniti obrazec.

V Nemčiji doslej niso razlikovali tveganih območij, ob pojavu novih bolj nalezljivih sevov pa so uvedli tri kategorije, povzema STA.

Med normalno tvegana območja sodijo tista, kjer so v zadnjem tednu potrdili po več kot 50 okužb na 100 tisoč prebivalcev, sledijo območja z visoko incidenco nad 200 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Na tem seznamu je po novem Slovenija. Uvedli pa so še kategorijo območij, kjer so potrdili bolj nalezljive mutacije novega koronavirusa. Tu je poleg Velike Britanije na primer še Irska.

Pri vseh treh kategorijah velja, da se morajo potniki pred prihodom v Nemčijo registrirati na spletnem portalu https://www.einreiseanmeldung.de/.

48 ur po prihodu še en test

Za potnike iz navadnih rizičnih območij ob tem še velja, da se morajo v 48 urah po prihodu v Nemčijo testirati na novi koronavirus in preživeti deset dni v karanteni, ki jo lahko prekinejo po petih dneh z novim negativnim testom, poroča STA.

Glede na novosti morajo potniki z območij z visoko incidenco ob prihodu v Nemčijo predložiti negativen izvid na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Pri teh državah je tudi manj izjem glede prekinitve karantene, vendar se pogoji razlikujejo glede na zvezne dežele.

Preglede dokumentacij bodo na mejnih prehodih izvajali naključno.