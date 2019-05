Nekdanji Trumpov odvetnik začenja prestajati zaporno kazen zaradi laganja

Michael Cohen bo zaporno kazen prestajal v zveznem zaporu v Otisvillu blizu New Yorka, kjer se bo družil s storilci kaznivih dejanj, ki so bili med drugim obsojeni za utaje davkov in finančne prevare.

Cohen napoveduje nova razkritja o sodelovanju s Trumpom

Cohen je po uvodnem laganju za ameriškega predsednika Donalda Trumpa priznal kazniva dejanja in sodeloval s preiskovalci, nato ga je Trump napadel, češ da Cohen sodeluje z oblastmi in izdaja svoje sodelavce pri kriminalnih dejanjih. Zaradi tega ameriški analitiki domnevajo, da Cohenu ne bo lahko niti v takšnem zaporu, kot je Otisville, saj ima Trump med obsojenci veliko podpornikov.

Foto: Reuters

Preden se je iz več milijonov dolarjev vrednega stanovanja v New Yorku odpravil proti severu, je Cohen izjavil, da ima o aferi in svojem delu za Trumpa še veliko povedati in da se veseli dneva, ko bo za to dobil priložnost. Cohena so v mrežo ujeli tožilci posebnega preiskovalca ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016 Roberta Muellerja.

Odvetnik mora v zapor zaradi laganja

Cohen mora v zapor, ker je lagal o kršenju zvezne zakonodaje o financiranju volilnih kampanj. Poskrbel je, da pornografska zvezda Stormy Daniels in manekenka Karen McDoudal v javnosti nista govorili o spolnem razmerju s Trumpom v času, ko je bila današnja ameriška prva dama Melania Trump noseča. Cohen mora v zapor tudi zaradi laganja o Trumpovem projektu v Moskvi.

Trump medtem vse, zaradi česar mora Cohen v zapor, kategorično zanika. Poleg tega je imel Cohen prste zraven tudi pri lastnih poslih, v katerih je utajeval davke. 53-letnik bi moral v zapor oditi že marca, vendar mu je sodišče odobrilo dva meseca premora, da okreva po operaciji. Njegovi odvetniki so za posredovanje prosili tudi kongresne demokrate, vendar pri tem niso bili uspešni.

Cohenu bodo za zidovi Otisvilla družbo delali drugi neslavni zaporniki, kot je nekdanji zvezdnik oddaje Jersey Shore Mike Sorrentino, ki bo septembra prenehal prestajanje osemmesečne kazni zaradi davčnih utaj, pa nekdanji organizator festivalov Billy McFarland, ki je dobil šest let zapora.