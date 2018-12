Nekdanji Trumpov odvetnik obsojen na tri leta zapora

Trump je med predvolilno kampanjo leta 2016 trdil, da se Američanom v primeru izvolitve demokratke Hillary Clinton obeta nočna mora nenehnih preiskav. Napoved se je uresničila, vendar je v glavni vlogi namesto Clintonove zdaj on.

Po dveh letih preiskav je že skoraj povsem jasno, da je ruska vlada posegala v ameriške volitve na strani Trumpa. Morda ne nujno, da mu pomaga do zmage, ampak vsaj, da ustvari kaos, zmešnjavo in nezaupanje v ZDA.

Seznam ljudi okoli Trumpa, ki so povezani z Rusi in so glede tega lagali, je iz dneva v dan večji, predsedniku pa se po koncu mandata obeta obtožnica v New Yorku zaradi zarote pri kršenju volilne zakonodaje v zvezi s plačilom Karen McDoudal in Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred volitvami 2016.

Še zdaleč pa ni končana preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki je že dokazala, da se je Rusija vpletala v volitve na strani Trumpa, sedaj pa lovi Trumpove sodelavce, ki so pri tem sodelovali z Rusi, pa tudi predsednika zaradi morebitnega oviranja pravosodja.

52-letni Cohen je še lani izpričeval zvestobo Trumpu, ki pa ni pokazal velike želje, da ga zaščiti, in odvetnik je privolil v sodelovanje s tožilci. Mueller je z njegovim sodelovanjem zadovoljen, saj je med drugim priznal krivdo za laganje kongresu glede stikov z Rusi in Trumpovega hotelskega projekta v Moskvi.

Več sledi.