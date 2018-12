Newyorški zvezni tožilci prvič javno povezali Trumpa s kršitvami zakona

Trump je po vlogi newyorškega zveznega tožilstva, ki je predlagalo najmanj štiri leta zaporne kazni za nekdanjega Trumpovega odvetnika Cohena, in Muellerjevi vlogi o Cohenovem sodelovanju s preiskavo ter o lažeh nekdanjega šefa Trumpove predsedniške kampanje Paula Manaforta tvitnil, da je nedolžen.

"Tole totalno opere predsednika. Hvala lepa," je sporočil Trump. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je sporočila, da niso izvedeli nič posebno novega ali nekaj, kar bi škodilo predsedniku. "Mediji ustvarjajo zgodbo, kjer je ni," je menila.

Bi lahko prišlo še do več obtožnic?

Na ameriški liberalni televiziji MSNBC, kjer so zadeve temeljito analizirali s pomočjo nekdanjih in sedanjih tožilcev, niso skrivali zadovoljstva nad dejstvom, da bo Trump težko pojasnil nekaj problematičnih novosti, in so prišli do sklepa, da se obeta še več obtožnic za ljudi okrog predsednika in morda tudi zanj.

Newyorško tožilstvo je Cohena pohvalilo zaradi priznanja osmih točk obtožnice o finančnem kriminalu in kršitvi volilne zakonodaje ZDA, obenem pa zanj zahtevalo štiri leta zapora, ker ni sodeloval v celoti. Dogovor o sodelovanju s preiskavo v zameno za nižjo kazen v New Yorku zahteva od obtoženega, da prizna vsa kazniva dejanja skozi celotno življenje.

Pohvalili Cohena, a ga tudi kritizirali

Newyorški tožilci so Cohena pohvalili, ker sodeluje z Muellerjevo preiskavo, vendar so ga obenem ostro kritizirali, ker ni priznal številnih drugih kaznivih dejanj, ki s tem niso povezana. Pohvaljen je bil, ker je iskreno priznal, da je po Trumpovem ukazu uredil plačilo za molk o spolnem razmerju manekenki Karen McDougal in pornografski igralki Stormy Daniels.

Tožilci so plačilo opredelili kot kršitev zakona o financiranju volilnih kampanj, ker je bilo namenjeno vplivanju na volitve. Dogovor o plačilu za molk je bil dosežen pred volitvami, kar je po navedbah tožilstva koristilo Trumpu. Tožilstvo sicer ni naravnost obtožilo Trumpa, kar niti ni mogoče, saj proti predsedniku na položaju ni mogoče vložiti obtožnice. Kaznuje ga lahko le ameriški kongres s procesom impeachmenta.

Vendar pa naj bi bil Trump v vlogah omenjen kot "udeleženec zarote, proti kateremu še ni vložena obtožnica". To se lahko zgodi, ko ne bo več na položaju.

Trump in Putin naj bi se dogovarjala o gradnji hotela v Moskvi, vrednega več sto milijonov dolarjev. Foto: Reuters

V Rusiji so se dogovarjali za Trumpov hotel v Moskvi

Mueller je po drugi strani sodišču predlagal, da Cohenu ne izreče zaporne kazni za druge laži in kršitve, ker je povsem sodeloval s preiskavo ruskega vpletanja v volitve.

Med drugim je opisal, da so Rusi že leta 2015 ponujali "politično sinergijo" s Trumpovo kampanjo, priznal pa je tudi, da so bila njegova in Trumpova javna zanikanja leta 2016, da nimajo nobenega posla z Rusijo, laž. Potrdil je dogovarjanja o več sto milijonov dolarjev vrednem projektu Trumpovega hotela v Moskvi, za katerega je bila potrebna podpora ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Trump je v težavah, ker je Mueller v vlogi nakazal, da so javne izjave oziroma javne laži in izjave, s katerimi se vpliva na priče, pomembne. Trump to po Twitterju sicer počne, odkar je na predsedniškem položaju, in se tako izpostavlja nevarnosti obtožbe oviranja pravosodja.

Lagal tudi Manafort

Foto: Reuters Mueller navaja, da je dobil od Cohena uporabne informacije o njegovih stikih z ruskimi interesi in drugih diskretnih zadevah, povezanih z Rusijo, ki za zdaj ostajajo še neznanka.

Cohen je Muellerju dal relevantne in uporabne informacije o kontaktih z Belo hišo leta 2017 in 2018. "Cohenove informacije so v skladu z drugimi dokazi, do katerih so prišli preiskovalci."

Vloga glede razveljavitve dogovora o sodelovanju z Manafortom, ki je bil sklenjen septembra potem, ko je bil Manafort že obsojen za finančni kriminal, pa navaja, da je Manafort kljub dogovoru lagal še naprej, za kar ima Mueller potrditve.

Sodelovali z rusko obveščevalno službo

Med drugim naj bi lagal okrog svojih stikov z Belo hišo oziroma Trumpovimi odvetniki in o stikih s Konstantinom Kilimnikom, ki je povezan z rusko obveščevalno službo. Mueller je proti posameznikom te službe že vložil obtožnice zaradi vdorov v demokratske računalnike pred volitvami.

Muellerjeva preiskava ruskega vpletanja v volitve se tako nadaljuje in sedaj je jasno, da je osredotočena na morebitne povezave med Trumpovo kampanjo in Rusi ter morebitno oviranje pravosodja od predsednika ZDA. Vendar je Trump zanesljivo varen pred pregonom, dokler je na položaju predsednika ZDA. Če bo leta 2020 izvoljen znova, to pomeni, da ima mir do leta 2024, razen če ga kongres ne bi prej odstavil, na kar za zdaj nič ne kaže.