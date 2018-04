Nekdanji šef FBI: Trump je kot mafijski šef, kronični lažnivec in egoist

James Comey v knjigi Trumpa primerja z mafijskimi šefi, ki jih je preganjal po službeni dolžnosti. Prav tako trdi, da je predsednik kronični lažnivec, brez etike in egoist. Njegovo vodenje ZDA pa je primerjal z gozdnim požarom, ki uničuje vse, kar je dobrega v državi.

Bela hiša naj bi na objavo knjige odgovorila s pomočjo republikanske stranke, ki je že odprla posebno spletno stran za ta namen, kjer bodo avtorja predstavili kot lažnivega nastopača.

Britanski časopis The Guardian, ki je imel možnost knjigo prebrati med prvimi, je razkril nekaj poudarkov iz knjige, ki vključujejo ameriškega predsednika.

"Njegov obraz je deloval oranžno"

Comey se v knjigi med drugim spominja prvega srečanja s Trumpom januarja 2017. "Njegov obraz je deloval rahlo oranžno, s svetlimi kolobarji pod očmi - predvidevam, da je nosil očala za zaščito med porjavitvijo. Imel je čudovito urejene svetle lase, ki so, če pogledaš od blizu, videti njegovi. Spomnim se, da sem se spraševal, koliko časa porabi zjutraj, da se tako uredi," piše. Prav tako je pozornost posvetil njegovim rokam in opazil, da so manjše kot njegove, ampak ne manjše kot običajne.

"Imel je čudovito urejene svetle lase, ki so, če pogledaš od blizu, videti njegovi." Foto: Reuters

Uriniranje na posteljo

Avtor se spominja telefonskega klica s predsednikom. Ta mu je razlagal o domnevnih obsodbah, da je prostitutkam, ko je bil v času Miss Universe leta 2013 v Moskvi, naročil, naj urinirajo na posteljo, kjer je pred leti spal Barack Obama. "Imam fobijo pred bacili, nikoli ne bi pustil, da bi ljudje okoli mene urinirali drug po drugem," naj bi mu dejal Trump. "Takrat sem se na glas zasmejal. Mislil sem si, da je predsedniški apartma v moskovskem hotelu dovolj velik, da je bacilofob dovolj oddaljen od omenjenega dogajanja," je zapisal.

Trump je bil namreč obseden z omenjenimi navedbami v razvpitem dosjeju britanskega obveščevalca Christopherja Steela in je Comeyja večkrat prosil za uradno preiskavo FBI. Želel je, da dokaže, da je opis orgije z ruskimi prostitutkami v moskovskem hotelu lažen. To naj bi počel, ker so informacije vznemirjale in povzročale bolečino njegovi soprogi Melanii.

"Mafijski šef"

O sestankih v Ovalni pisarni se bivši agent spominja, da je Trump vedno ostal za svojo mizo, s čimer je želel doseči, da bi bilo gostu neprijetno. Ko sta imela sestanke bivša predsednika Bush in Obama, sta z ljudmi sestankovala na stolih in foteljih. Trump pa je ostal za svojo mizo in govoril ter govoril, kar ga je spominjalo na mafijske šefe, ki jih je preganjal po službeni dolžnosti.

Cameyja Trump spominja na mafijskega šefa. Foto: Reuters

Ena izmed stvari, ki jih avtor obžaluje je svoj pristop k preiskavi demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton. Ta ga nemreč uvršča med razloge za svoj poraz. Comey je na novinarski konferenci julija 2016 povedal, da ni razlogov za obtožnico zaradi uporabe zasebnega strežnika elektronske pošte, dodal pa je, da je Clintonova neprevidno ravnala z zaupnimi podatki. Malo pred volitvami je nato spet uvedel preiskavo. Clintonova je mnenja, da je to pri volivcih vzbudilo sum, da je nekaj skrivala ali storila narobe, zaradi tega pa tudi izgubila.

Trump: Comey je izdajalec in lažnivec

Ameriški predsednik se je na njegove zapise že odzval na svojem Twitter profilu. "James Comey je dokazani lažnivec in izdajalec zaupnih informacij, za kar bi moral biti kazensko preganjan," je zapisal.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2018

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2018

"Je šibak in lažniv sluzavec, ki je bil grozen vodja FBI," je še zapisal in dodal, da mu ga je bilo v čast odpustiti.