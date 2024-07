Nekdanji šef britanske tajne službe: Da, sprovocirali smo Rusijo …

Spomnimo, vodja desne britanske Reformne stranke Nigel Farage je pred britanskimi parlamentarnimi volitvami dejal, da je Nato sprovociral Rusijo, da je napadla Ukrajino. Na Faraga so se potem usule graje, da je podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Alex Younger je v pogovoru za britansko televizijo ITV tudi dejal, da je Evropa gospodarsko desetkrat močnejša od Rusije, zato se lahko kosamo z njo. A opozoril, da mora Evropa zgraditi zmogljivosti za obrambo pred Rusijo, za kar ima deset let časa.

"Če tega ne bomo storili v desetih letih, bomo svoje otroke spravili v položaj izjemne ranljivosti, za kar nam ne bodo hvaležni," je še dejal nekdanji prvi britanski obveščevalec.

Former MI6 chief, Sir Alex Younger gives some Brexit truths.



“Putin would’ve been absolutely delighted by our decision (to leave the EU) and so would Xi.”



“Particularly since I've left office and I've travelled around Europe, I'm profoundly depressed.



“Just nobody mentions the… pic.twitter.com/lryR2ZJeO6