Nekdanji producent Weinstein v sredo tudi uradno obtožen posilstva

Newyorška velika porota je v sredo uradno potrdila obtožnici posilstva in hudega spolnega kaznivega dejanja proti nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, za kar mu grozi do 25 let zaporne kazni. Weinstein je pred tem v sredo zavrnil možnost pričanja pred veliko poroto.

Weinstein je pretekli petek prispel v New York, kjer se je predal policiji, ki ga je aretirala, mu vzela prstne odtise in odprla kartoteko, nato pa so ga na sodišču seznanili z obtožnico in mu izrekli varščino. Nemudoma je plačal milijon dolarjev varščine, vendar pa ima omejitev gibanja na New York in državo Connecticut.

Weinsteinu ponudili zagovor pred veliko poroto

Newyorški javni tožilec Cyrus Vance mlajši, ki je leta 2015 zavrnil sprožitev postopka proti radodarnemu demokratskemu političnemu donatorju Weinsteinu zaradi spolnega napada na italijansko manekenko, čeprav je imela policija njegovo priznanje napada posneto, je Weinsteinu pred uradnim izrekom obtožnice ponudil zagovor pred veliko poroto.

Odvetnik Benjamin Brafman, ki brani slavne in bogate, kot je bil pred leti nekdanji izvršni direktor IMF Dominique Strauss-Kahn, je dejal, da Weinstein ponudbe ne bo izkoristil.

Odvetnik Benjamin Brafman trdi, da se je Weinstein z obtožbami in identitetama žensk, ki ga obtožujeta, seznanil menda šele v petek in se ni imel časa pripraviti na zagovor. Foto: Reuters

Tožilec pod hudim političnim pritiskom

Brafman je ob tem dejal, da bi bil zagovor izguba časa, ker je Vance skupaj s člani velike porote pod tako velikim političnim pritiskom, da je obtožnica neizogibna. Vance je odvrnil, da so takšni Brafmanovi napadi na proces in na žrtve povsem pričakovana taktika, vendar jo bo porota na sodnem procesu hitro spregledala.

Vance dejansko je pod hudim političnim pritiskom, ker leta 2015 ni ukrepal, guverner New Yorka Andrew Cuomo pa je proti njemu uvedel preiskavo.

Spolnega napada ga je obtožilo že skoraj sto žensk

66-letni Weinsten se še ni izrekel o krivdi, vendar pa Brafman pravi, da se bo za nedolžnega izrekel kmalu. Brafman napoveduje, da bo od sodišča takoj zahteval, naj zavrže obtožnico kot popolnoma neutemeljeno.

Weinsteina so začele ženske pred sedmimi meseci obtoževati spolnih napadov in do zdaj se jih je nabralo že skoraj sto. Brafman je obtožbo posilstva označil za absurdno, saj gre za žensko, s katero je imel desetletje dolgo spolno razmerje, ki se je začelo pred domnevnim napadom leta 2013 in se potem še nadaljevalo.

Ženska, ki se ni javno identificirala, trdi, da jo je Weinstein leta 2013 zaklenil v hotelsko sobo in posilil. Nekdanja igralka Lucia Evans pa z identifikacijo nima težav. Weinsteina obtožuje, da jo je leta 2004 prisilil v oralni spolni odnos.