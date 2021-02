Navalni bo zaporno kazen odslužil v kazenski koloniji

Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni bo kazen dveh let in pol zapora, ki so mu jo dosodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni, odslužil v kazenski koloniji, je danes sporočil vodja ruskega urada za zapore Aleksander Kalašnikov.

"Premeščen je bil tja, kamor je odločilo sodišče," je danes dejal Aleksander Kalašnikov po poročanju tujih tiskovnih agencij. Imena zapora, v katerem bo Navalni odslužil kazen, ni razkril. Zagotovil pa je, da bo kazen odslužil "v povsem običajnih razmerah". "Zagotavljam, da njegovo življenje in zdravje nista ogrožena," je še povedal vodja ruskih zaporov.

Odvetnik ne ve, kje je Navalni

Odvetniki opozicijskega voditelja so v četrtek sporočili, da so ga iz moskovskega zapora odpeljali na neznano lokacijo, morda v kazensko kolonijo. Odvetnik Vadim Kobzev je danes dejal, da še vedno ne ve, kje je Navalni.

V kazensko kolonijo so ga premestili, potem ko je moskovsko sodišče v soboto zavrnilo njegovo pritožbo na zaporno kazen, ki so mu jo prisodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni. Nižjestopenjsko sodišče mu je dosodilo dve leti in osem mesecev zapora v kazenski koloniji, prizivno pa mu je v soboto kazen znižalo za šest tednov, kolikor jih je opozicijski voditelj prestal v hišnem priporu. Tako bo zaprt nekaj več kot dve leti in pol.

Navalni se je iz Nemčije, kjer je okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok, sredi januarja vrnil v domovino. Takoj po prihodu so ga ruske oblasti aretirale, kar je sprožilo množične proteste po državi, piše STA.