Nasa načrtuje zgodovinske korake

Vesoljsko plovilo ameriške vesoljske agencije Nasa Orion je v ponedeljek sklenilo svojo pot okrog Lune in se vrača proti Zemlji. Orion je za pospešek na poti proti domu izkoristil Lunino gravitacijo in se izstrelil proti Zemlji, kamor bo prispel predvidoma v nedeljo, ko naj bi padel v Tihi ocean nedaleč od San Diega v Kaliforniji. Misija Artemis 1, v sklopu katere je potekala pot plovila Orion, je uvod v stalno človeško prisotnost na Luni in naj bi predstavljala odskočno desko na poti na Mars. Misija Artemis 2 bo popeljala človeško posadko v kapsuli Orion po isti poti, misija Artemis 3 pa bo omogočila prvi pristanek ženske na Luni v človeški zgodovini.