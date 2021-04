Izjemen dosežek: Nasin rover na Marsu proizvedel kisik

"To je pomemben prvi korak pri pretvorbi ogljikovega dioksida v kisik na Marsu," je ocenil predstavnik ameriška vesoljske agencije Jim Reuters. Tehnologijo v ta namen so na Marsu poskusno uporabili v torek, prihodnje različice uporabljenega eksperimentalnega instrumenta pa bi lahko tlakovale pot človeškemu raziskovanju Marsa v prihodnosti.

Poleg proizvodnje kisika za bodoče astronavte zahvaljujoč temu procesu tudi ne bi bilo treba z Zemlje na Mars spraviti ogromnih količin kisika, potrebnih za raketno gorivo za povratno pot.

