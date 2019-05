Napadalec iz Christchurcha obtožen terorizma

"Obtožba nakazuje, da se je v Christchurchu zgodil teroristični napad," je v sporočilu za javnost zapisala policija. Pojasnili so, da so se oblasti za obtožbo terorizma odločile po posvetovanjih s tožilci in pravnimi strokovnjaki vlade, o tem pa so obvestili tudi svojce žrtev in jim ponudili pomoč, če jo bodo potrebovali.

Obtožnica ga je najprej bremenila le enega umora

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je streljanje v mošejah, v katerem je umrlo 51 ljudi, že takoj označila za dobro načrtovan teroristični napad. A obtožnica je 28-letnega Avstralca sprva bremenila le enega umora, nato so jo razširili na 51 umorov in 40 poskusov umora.

Desničarski skrajnež iz Avstralije je 15. marca napadel dve mošeji v Christchurchu in ubil 51 ljudi, med njimi tudi otroke. V svojem manifestu je izražal sovraštvo do migrantov, beguncev in priseljencev ter hvalil politike, kot je ameriški predsednik Donald Trump. Napad naj bi izvedel iz maščevanja muslimanom za teroristične napade.

Tarrant je trenutno v strogo varovanem zaporu, kjer s psihološkim testiranjem še preverjajo, ali je sposoben sodelovati na sojenju. Pred sodiščem naj bi znova nastopil 14. junija. Prvič je nastopil pred sodiščem dan po napadu. Ni se izrekel o krivdi, prav tako ni zaprosil, da bi ga izpustili na prostost ob plačilu varščine.