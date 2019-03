Napadalec iz Christchurcha vložil pritožbo zaradi razmer v zaporu

Avstralec, ki je v novozelandskem Christchurchu 15. marca napadel mošeji in ubil 50 ljudi, je vložil pritožbo zaradi razmer v zaporu, kjer je trenutno priprt. Pritožil se je, ker v zaporu v Aucklandu ne sme imeti obiskov in telefonskih klicev.

Uprava zapora ni ne zanikala ne potrdila teh navedb, je pa zatrdila, da ravna v skladu z zakonodajo in mednarodnimi načeli glede obravnave zapornikov. "Trenutno nima dostopa do televizije, radia in časnikov ter nima odobrenih obiskov. Iz varnostnih razlogov drugih informacij ne dajemo," je povedal njihov predstavnik za stike z mediji.

V priporu

Osumljenec za napade v Christchurchu je v zaporu Paremoremo na obrobju Aucklanda. 28-letnika so obtožili enega samega umora in ostaja v zaporu do 5. aprila, ko bo moral spet pred sodišče in bodo obtožnico verjetno razširili. Obtoženi je zavrnil zagovornika po uradni dolžnosti in napovedal, da se bo na sodišču branil sam.

Foto: Reuters

Desničarski skrajnež iz Avstralije je 15. marca napadel dve mošeji v Christchurchu in ubil 50 ljudi, med njimi tudi otroke. Obtoženi morilec je v svojem manifestu izražal sovraštvo do migrantov, beguncev in priseljencev ter hvalil politike, kot je ameriški predsednik Donald Trump. Napad naj bi izvedel iz maščevanja muslimanom za teroristične napade.

Poslušal srbske pesmi

Spomnimo, da je napad na družbenem omrežju Facebook prenašal v živo. Posnetek napada so sicer pozneje umaknili. S posnetka je razvidno, da je v avtomobilu poslušal srbsko četniško pesem o Radovanu Karadžiću, ki je bil na sodišču v Haagu obsojen zaradi genocida nad Bošnjaki v Srebrenici. Pesem med drugim opeva, kako je vodil Srbe proti ustašem in Turkom.

Kot je zdaj znano, je 28-letni napadalec leta 2016 obiskal balkanske države, aprila istega leta pa je bil tudi v Sloveniji na brniškem letališču, kamor je priletel iz Istanbula.

Foto: Reuters

Pojavljajo se pomisleki, da bo obtoženi uporabil sojenje za promocijo svojih idej, kot je to počel norveški terorist Anders Breivik, ki je leta 2011 na Norveškem ubil 77 ljudi. Tudi Breivik se je pritožil zaradi obravnave v zaporu, a je Evropsko sodišče za človekove pravice lani zavrnilo njegovo pritožbo.