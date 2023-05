Z bombo napadel gasilce in policiste, 12 ranjenih. Prijeli so ga specialci.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V eksploziji v stanovanjski zgradbi v mestu Ratingen na zahodu Nemčije je bilo danes ranjenih več policistov in gasilcev, je sporočila nemška policija. Policisti in gasilci so bili poklicani, da bi pomagali nemočni osebi. Ob prihodu je na vhodu v stavbo odjeknila eksplozija, je povedal tiskovni predstavnik policije.