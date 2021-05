Najhuje šele prihaja: pred neurjem že preselili dva milijona ljudi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vzhodni Indiji poteka množična evakuacija pred neurjem. Oblasti dodatno skrbijo še zagotavljanje zatočišč in upoštevanje varnostne razdalje, v izogib novim okužbam s koronavirusom. Foto: Reuters

V vzhodnem delu Indije so zaradi prihajajočega neurja evakuirali skoraj dva milijona ljudi. Ciklon Yaas z vetrovi do 165 kilometrov na uro naj bi zvezni državi Zahodna Bengalija in Odisha dosegel predvidoma v sredo opoldne.