V Indiji najmanj na novo okuženih, v Maleziji svarijo pred najhujšim

Skupno število do zdaj potrjenih okužb v Indiji se približuje 27 milijonom, v preteklem dnevu pa so jih po podatkih ministrstva za zdravje potrdili 196.427, kar je najmanj od sredine aprila. Medtem je umrlo še 3.511 covidnih bolnikov, s čimer je skupno število mrtvih preseglo 307 tisoč. Razmere se medtem hitro slabšajo v Maleziji.

Dnevni porast okužb je vse od 14. aprila presegal 200 tisoč. Rekord je padel 7. maja, ko so v enem dnevu potrdili kar 414.188 okužb, nato pa se je začel drugi val epidemije v Indiji počasi umirjati.

Strokovnjaki sicer ves čas opozarjajo, da uradne številke ne odražajo dejanskih razmer in da je okužb skoraj zagotovo še veliko več.

Malezija z rekordnim številom okužb

Medtem o eksponentni rasti okužb z novim koronavirusom poročajo iz Malezije, kjer zdravstvene oblasti prebivalce že svarijo, da naj "se pripravijo na najhujše".

V preteklem dnevu so po podatkih ministrstva za zdravje potrdili rekordnih 7.289 novih okužb. Pred tem so v ponedeljek dosegli do zdaj najvišje število smrti zaradi bolezni covid-19 v enem dnevu, 61.

Uradni podatki, ki jih zbira britanska univerza Oxford na spletni strani Our World in Data, kažejo, da je sedemdnevno povprečje novih primerov na milijon prebivalcev v Maleziji najvišje v jugovzhodni Aziji in presega indijsko.

V državi so sicer ta mesec uvedli že tretje strogo zaprtje javnega življenja.