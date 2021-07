Najdlje živeči trojčki na svetu praznovali sedmi rojstni dan #video

V safari parku Chimelong v mestu Gaungzhou, prestolnici južnokitajske province Guangdong, je bil četrtek res poseben dan. Edinim preživelim pandam trojčkom na svetu so ob sedmem rojstnem dnevu priredili zabavo. Za vsakega posebej so oskrbniki pripravili torto iz bambusa, sadja in zelenjave.

Safari park Chimelong v mestu Gaungzhou, prestolnici južnokitajske province Guangdong, je v četrtek priredil zabavo ob sedmem rojstnem dnevu edinih preživelih trojčkov pande na svetu. Rejci so v svojih sobah pripravili rojstnodnevne torte iz bambusa, sadja in zelenjave za vsakega od treh pand.

Tiha, močan in zenovski

Meng Meng, Shuai Shuai in Ku Ku so edini že živi trojčki pande na svetu, ki so v četrtek dopolnili sedem let. V svojih prostorih so bivali ločeno od petega leta starosti, ko so odrasli, pa so začeli kazati svoje značilne osebnosti, pripovedujejo oskrbniki safari parka.

Meng Meng, najstarejša medvedka, je tiha in pametna, vendar občutljive narave. Drugi najstarejši, Shuai Shuai, je močan "mišičasti fant", najmlajši brat Ku Ku pa med tremi največ poje in nima skoraj nobenih skrbi.

"Ku Ku se zavzema za bolj zenovski pristop k življenju," pravijo, da ga ne skrbi skoraj nič drugega kot hrana. Drugi najstarejši Shuai Shuai je bolj občutljiv na zvoke. Najstarejša sestra Meng Meng je tiha in pametna," je dejala Chen Shuqing, strokovnjakinja za ohranjanje prostoživečih živali.

Najdalj živeči trio

Trojčki so se 29. julija 2014 v Guangzhouu skotili v štirih urah. So najdlje preživeli trojčki pande v svetovni zgodovini. So četrta skupina trojčkov pande, za katere je znano, da so se skotili v zadnjih petih desetletjih. Leta 1967, ko so skotili prvi trojčki te vrste, ni preživel nobeden. V letih 1999 in 2003 je med drugo in tretjo skupino trojčkov pande iz vsake skupine preživel le po en medvedek.

Trojčki so zdaj zreli, najstarejša Meng Meng pa je to pomlad pokazala znake spolne zrelosti. Vse pande bodo vključili v prihodnji načrt vzreje.