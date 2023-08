Na znani plaži s pečine padlo drevo in ubilo 28-letno žensko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na znani plaži Piscine di Venere na vzhodni obali Sardinije je danes s pečine padlo drevo in pri tem ubilo 28-letno žensko, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na kraj nesreče so hitro prispeli reševalci s helikopterjem, vendar jim je ni uspelo rešiti.

Po poročanju lokalnih medijev naj bi državno tožilstvo v mestu Nuoro na Sardiniji odprlo preiskavo incidenta.

Preiskovalci bodo poskušali ugotoviti, zakaj se je drevo podrlo in padlo na plažo, ali se je to zgodilo zaradi pomanjkljivega vzdrževanja in kdo nosi morebitno odgovornost za smrt mlade ženske.