Na Trumpovem sojenju aretirali sodno uslužbenko

Na sodnem procesu v civilni tožbi newyorške pravosodne ministrice Letitie James so v sredo aretirali sodno uslužbenko, ker se je brez dovoljenja skušala približati nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je sedel na zatožni klopi skupaj s svojimi odvetniki, poročajo ameriški mediji. Trumpu v New Yorku sodijo zaradi poslovnih prevar.

Ženske sprva niso identificirali, šlo pa naj bi za uslužbenko sodišča, ki je vpila, da želi pomagati Trumpu. Obtožili so jo oviranja uradnega postopka in jo suspendirali do konca preiskave.

Trump se z incidentom ni obremenjeval in je kasneje spraševal novinarje, koga so aretirali. "Veste, koga pa bi res morali aretirati? Pravosodno ministrico zaradi tega, kar dela," je dejal.

Trumpa preganja zaradi ponarejanja poslovnih listin

Jamesova preganja Trumpa zaradi ponarejanja poslovnih listin in drugih prekrškov, ker naj bi za potrebe davkarije umetno podcenjeval vrednost svojega premoženja, za potrebe kreditov pa ga napihoval. Zahteva 250 milijonov dolarjev kazni in prepoved poslovanja v New Yorku zanj in za celotno Trumpovo organizacijo.

Trump se je udeležil uvodnih dni sojenja, čeprav mu ne bi bilo treba, dokler ga ne pokličejo kot pričo. Obisk New Yorka je izkoristil za vsakodnevne kritike na račun pregona in udeležencev v postopku, od sodnika prek ministrice do stenografinje.

Sodnik Arthur Engoron je že pred začetkom sojenja ugotovil, da je Trump res storil, kar mu očita obtožnica, in ker bo sam odločal o primeru brez porote, ker Trumpovi odvetniki niso zaprosili za sojenje pred poroto, je odprto samo še vprašanje višine kazni.

Engoron je tudi izdal prepoved žaljenja in groženj sodnemu osebju in pričam v postopku, česar se Trump za zdaj bolj ali manj drži.