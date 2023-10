Trump na začetku sojenja proces označil za politični pregon

Donald Trump je presenetljivo prišel na otvoritev procesa in novinarjem pred vstopom v sodno palačo dejal, da gre za prevaro in poskus škodovanja pred volitvami.

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je danes tik pred začetkom sodnega procesa v civilni tožbi države New York novinarjem dejal, da gre za nadaljevanje največjega lova na čarovnice vseh časov in prevaro, poročajo ameriški mediji. Trumpu, ki je prišel na sodišče, in njegovem podjetju sodijo zaradi obtožb o prevarah.

Sodnik Arthur Engoron je namreč že pred dnevi razsodil, da sta Donald Trump in njegovo podjetje Trumpova organizacija več let varala banke, zavarovalnice in druge z laganjem o dejanski vrednosti premoženja. Sodni proces poteka samo pred sodnikom brez porote, za kar so se odločili Trumpovi odvetniki.

Engoron je bil od začetka, ko je dobil primer, deležen Trumpovih napadov in bivši predsednik ga je označil za osebo, ki sovraži Trumpa. Sodni proces naj bi predvidoma trajal do decembra. Trumpu zaporna kazen ne grozi, postopek pa bodo po pričakovanjih podaljšale pritožbe.

Sodni proces bo praktično odločal le še o višini kazni, pri čemer pravosodna ministrica države New York zahteva 250 milijonov dolarjev in prepoved poslovanja v državi New York. Trump se je na Engoronovo odločitev pritožil.

Tožilec Kevin Wallace je v otvoritvenem nagovoru dejal, da so Trump in uslužbenci podjetja dolga leta lagali. Vodilni republikanski kandidat za predsedniške volitve 2024 Trump je presenetljivo prišel na otvoritev procesa in novinarjem pred vstopom v sodno palačo dejal, da gre za prevaro in poskus škodovanja pred volitvami.

Če Trump s pritožbo na Engoronovo odločitev ne bo uspel, mu na koncu procesa grozi, da ostane brez svojega slavnega newyorškega premoženja, kot je stolpnica na 5. aveniji.

Nihče ni nad zakonom, ne glede na to, koliko denarja ima

Pravosodna ministrica New Yorka Letitia James, ki jo je Trump večkrat ozmerjal z rasistko, ki uprizarja politični pregon, je danes novinarjem dejala, da ni nihče nad zakonom, ne glede na to, koliko denarja misli da ima.

Trump za zdaj še ne bo sedel na klop za priče, kamor nameravajo tožilci poklicati tudi druge vodilne v podjetju, med njimi njegove najstarejše otroke Ivanko, Erica in Donalda Trumpa mlajšega.

Spraševali jih bodo o ocenjevanju premoženja, kot so posestvo Mar a Lago na Floridi in stolpnice, ki naj bi jih za potrebe pridobivanja posojil namerno lažno precenili. James trdi, da skupaj za kar 3,6 milijarde dolarjev.

Stanovanje v treh nadstropjih stolpnice na 5. aveniji so namreč ocenili na 327 milijonov dolarjev, James pa trdi, da doslej v zgodovini New Yorka še ni bilo tako dragega stanovanja.

Trump je Mar a Lago ocenil na 739 milijonov dolarjev, kar je desetkrat več od tega, za kar se prodajajo posestva podobne velikosti na jugu Floride. Ceno je utemeljil med drugim na tem, da se posestvo lahko razvije v stanovanjsko naselje, vendar lokalni zakoni v Palm Beacju to prepovedujejo.

Glavni zagovor Trumpa in njegovi odvetnikov pri tem je, da je tožba brezpredmetna, ker z zavajanjem ni bil nihče oškodovan, saj so mu banke dajale kredite, na koncu pa so vsi zaslužili. Poleg tega pa je bilo v finančnih poročilih o premoženju, na podlagi katerih je Trump prosil za posojila, v drobnem tisku navedeno, da podatki niso preverjeni, kar je v ZDA zakonito.