Na Švedskem so spolni odnosi brez privolitve izenačeni s posilstvom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski parlament je v sredo sprejel zakonodajo, ki s posilstvom izenačuje spolne odnose brez privolitve, tudi če pri tem ni bilo groženj ali nasilja. Za zakon je glasovalo 257 poslancev, 38 jih je bilo proti. Organizacije za človekove pravice, vključno z Amnesty International, so odločitev švedskih poslancev že pozdravile.

Doslej je švedska zakonodaja predvidevala, da je bilo v primeru obtožbe posilstva treba dokazati, da je napadalec uporabil silo, grozil žrtvi ali je bila žrtev v ranljivi situaciji, kot je npr. pod vplivom alkohola.

Za zdaj zakonodajo sprejelo deset evropskih držav

Nova zakonodaja zdaj navaja, da mora oseba z besedami ali telesno govorico privoliti v spolne odnose. Začela bo veljati 1. julija.

"Gre za veliko feministično zmago," je po glasovanju dejala predstavnica koalicijskih švedskih Zelenih, Annika Hirvonen Falk. Zakonodajo so podprli tudi opozicijski konservativci, čeprav so poudarili, da zakonodaja ne odpravlja vseh dvomov in da bo poslej prevelik poudarek na tem, ali je žrtev dovolj jasno privolila v spolne odnose.

Predstavnica mednarodne nevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International za evropske ženske študije Anna Blus je ob tem poudarila, da je Švedska postala šele deseta evropska država, ki priznava, da so spolni odnosi brez privolitve posilstvo.

Švedska rdeče-zelena koalicijska vlada je pripravila novo zakonodajo, čeprav je posvetovalni zakonodajni svet, ki je predlog zakona proučil, menil, da je obstoječa zakonodaja ustrezna.