Evropo je zajela oboroževalna mrzlica. Nekatere države napovedujejo, da bodo že v prihodnjih letih več kot pet odstotkov BDP namenila za vojsko, druge napovedujejo milijarde evrov naložb v odpornost na potencialne grožnje, Bruselj pa vsem članicam EU obljublja tudi do 800 milijard evrov v različnih oblikah za oboroževanje. Vendar ob tem zahteva, da se večina denarja porabi znotraj EU in nekaterih partneric. So napovedi Bruslja realne? Lahko evropska obrambna industrija sploh proizvede dovolj produktov in storitev?

Vsi evropski politiki v zadnjih tednih napovedujejo milijardne naložbe v obrambno industrijo in odpornost držav. Medtem pa se javnost sooča s posebnim izzivom. Obrambna industrija v Evropi je bila (in v večji meri še vedno je) desetletja na slabem glasu in posledično v javnosti ni bilo veliko znanega, kaj se pravzaprav proizvaja in v kakšnih količinah.

Če v enačbo dodamo še nacionalne vojske (ki so seveda največji kupci) in vidik tajnih podatkov, pa je prava slika stanja vojske in obrambe v Evropi pravzaprav zavita v tančico megle vojne. Sicer je Bruselj v zadnjih letih v boju za transparentnostjo vzpostavil spletni portal, prek katerega lahko javnost spremlja javne nabave. Vendar podrobna analiza razkrije, da so države pripravljene z javnostjo deliti le najmanjše in največje posle.

Koliko ima nemška vojska streliva? Res le za dva dneva aktivnega bojevanja, kot je konec leta 2022 poročal britanski The Times? Vse, od točnega števila aktivnih vojakov do podrobnosti o orožarskem stanju, je v večini evropskih držav tajen podatek.

Posledično se postavi tudi vprašanje, kako velika sploh je evropska obrambna industrija in v kakšni meri bo lahko zadostila potrebam držav članic. Odgovor na to vprašanje smo poskušali poiskati prek javno dostopnih podatkov.

Milijarde na leto

Po podatkih Sveta Evrope je evropska obrambna industrija leta 2023 zabeležila 158,8 milijarde evrov prihodkov. To je skoraj 30 odstotkov več kot pred rusko invazijo na Ukrajino leta 2021.

To so številke sveta Evrope. Na drugi strani smo analizirali bazo največjih proizvajalcev orožja na svetu, ki jo pripravlja Stockholmski mednarodni inštitut za mirovne raziskave (SIPRI). Ta razkriva, da so največja evropska podjetja leta 2023 imela za 121 milijard evrov prihodkov s področja obrambne industrije.

Ob tem je zanimiv tudi podatek, da le nekaj največjih podjetij ustvari skoraj vse prihodke samo v obrambni industriji. Od 26 evropskih podjetij, ki se jim je uspelo uvrstiti med sto največjih podjetij na svetu, jih deset v obrambni industriji ustvari manj kot polovico vseh prihodkov.

Po podatkih Sveta Evrope je poleg velikanov v Evropi tudi 2.500 malih in srednje velikih podjetij, ki poslujejo tudi v obrambni industriji. Ta je leta 2023 zaposlovala 581 tisoč ljudi, vendar se je ta številka že povečala in se najverjetneje še bo. Po analizi svetovalnega podjetja Ernst & Young iz februarja letos bi za zdaj napovedanih dodatnih 72 milijard evrov naložb v obrabo članic Nata samo v Evropi ustvarilo skoraj 700 tisoč delovnih mest.

Milijarde za obrambo že do zdaj



Med letoma 2021 in 2024 so skupni obrambni izdatki držav članic EU narasli za več kot 30 odstotkov, trdijo pri Svetu Evrope. Leta 2024 je skupna poraba znašala okoli 326 milijard evrov – približno 1,9 odstotka BDP EU. Članice EU, ki so hkrati članice Nata, pa so v obrambo lani vložile skoraj dva odstotka svojega skupnega BDP.



Leta 2023 so obrambne naložbe močno porasle. V primerjavi z letom poprej so se povečale za 17 odstotkov in dosegle rekordnih 72 milijard evrov, kar je predstavljalo 26 odstotkov skupnih obrambnih izdatkov držav članic.