Na Škotskem odkrili največji fosil jurskega pterozavra #foto

Na škotskem otoku Skye so med skalami našli fosil največjega jurskega pterozavra na svetu, poroča BBC. Gre za 170 milijonov let starega krilatega plezalca, katerega fosil je sicer že leta 2017 našla študentka medicine Amelia Penny, zdaj pa je sledila podrobna preiskava fosilnega okostja.

Študije, ki so jih objavili v reviji Current Biology, so pokazale, da je imel leteči kuščar kar 2,5-metrski razpon kril. Raziskava, ki jo je vodila doktorska študentka medicine Natalia Jagielska, je pokazala tudi, da je bitje nova vrsta v znanosti. Bitje je v čast otoku Skye dobilo galsko ime Dearc sgiathanach.

Raziskovalci iz Muzeja Univerze v Glasgowu in Staffinskega muzeja dinozavrov na Skyu so morali kamnito ploščo, v kateri je bil zakopan fosil, izklesati in jo prepeljati na univerzo v Edinburgu.

Fosili pterozavrov so zelo redki

Jagielska je dejala, da je fosil fantastičen primer, zakaj paleontologija nikoli ne bo nehala biti osupljiva, in dodala, da so tako popolni fosili pterozavrov zelo redki.

Pterozavrove kosti so, tako kot kosti današnjih ptic, zelo lahke. Gre torej za izjemno krhka bitja, ki se običajno kot fosili ne ohranijo.

Leteči kuščar je imel kar 2,5-metrski razpon kril. Foto: Twitter/Natalia Jagielska

Fosil bo razstavljen v škotskem nacionalnem muzeju

Izjemna ohranjenost fosila – še posebej detajli v njegovi lobanji – je znanstvenikom omogočila razkritje, da je bitje videlo zelo dobro. Fosil bo razstavljen v škotskem nacionalnem muzeju, kjer ga bodo tudi naprej preiskovali.

Jagielska je dodala še, da se nadaljnjega raziskovanja fosila – predvsem, kako je živel in se obnašal – izjemno veseli.

Ohranjenost fosila je daleč najboljša, kar so jih kdaj našli na Škotskem. Foto: Twitter/Steve Brusatte

Ohranjenost fosila je neverjetna

Profesor Steve Brusatte z Univerze v Edinburgu, ki je vodil ekskurzijo na otoku Skye, je bitje označil za "superlativen škotski fosil". "Njegova ohranjenost je neverjetna, daleč najboljša od vseh pterozavrov, ki so jih kdaj našli na Škotskem, in verjetno najboljša od vseh najdenih britanskih fosilov," je dejal.

Dodal je, da njegova velikost kaže na dejstvo, da so pterozavri postali večji veliko prej kot pred obdobjem krede, kot smo menili, kar je za znanstvenike zelo pomembno.